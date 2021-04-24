蔡英文見環團無共識　總統府：不是溝通的結束

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

藻礁公投將在8月登場，儘管總統蔡英文22日接見環團代表，但在近4小時的會晤過程中仍無共識。對此，總統府發言人張惇涵24日受訪表示，「那天的會面不會是溝通的結束，而是面對面溝通、大家共同努力的新的開始」，環保與能源轉型不會是「零和」，各界都希望找到一個對能源轉型影響最小、對藻礁保護最大的雙贏方案，盼大家都不要排斥各種方案。

張惇涵表示，經過2天前的會議之後，「那天的會面不會是溝通的結束，而是面對面溝通、大家共同努力的新的開始」，現在環保團體、公民社會也不斷希望能夠找出一個能源轉型影響最小、對藻礁保護最大的雙贏方案，希望大家都不要排斥任何方案，目前各部門已經在積極研究當中。

對於總統何時會實地去看藻礁？張惇涵說，總統府的幕僚單位一直有在規劃，在合適的時間、用合適的方式到實地去了解，目前都還有在規畫。

地球公民基金會認為，三接是必然的，也願意接受替代方案的可行性評估，代表政府與環同溝通是有效的？是否僅是潘忠政一人有意見？

張惇涵表示，潘老師有些評論，蔡總統上任後，把三接馬政府時期核定的232公頃縮小到23公頃，一直以來我們也在努力跟更多環團、學者專家討論，找到保護藻礁跟能源轉型的雙贏方案，做這些努力的人應該是解決問題的人，這些努力也會持續下去。

至於三接的解方，政院再拋出「往外海推不超過環評範圍」方案，預計將外推接近一公里？張惇涵說，現在行政院包括經濟部都在努力研究任何可行的替代方案，追求最大公約數，就是對能源轉型影響最小，對藻礁保護更多的方案，他們還在努力做這件事。