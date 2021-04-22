蔡英文、環團會晤「三接暫無共識」　總統府：承擔不是嘴巴說說

▲總統蔡英文接見環保團體。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文下午接見2021全國NGOs環境會議環保團體代表，雙方進行長達近4小時的會談，總統府發言人張惇涵會後舉行記者會表示，蔡英文希望大家不要排斥任何的方案的可能性，三接和藻礁是環保與環保的權衡，承擔不是嘴巴說說，而是勇於克服困難。

張惇涵會後轉述蔡英文在會中的回應。蔡英文認為，今天能坐下來面對面溝通是好現象，相關部會同仁都有回應每一位代表的問題，她說，部門首長、副首長也跟大家都有很深淵源，各部會要持續溝通共同解決問題，即使今天會議中藻礁跟三接議題還有不同意見，各方可以持開放態度，一起找出好的解決方案。

蔡英文認為，需要打破目前的思維、思考框架才可以找到答案，跟民間團體共同努力，會面結束不是溝通結束，是坐下來面對面，持續溝通共同努力的開始。

蔡英文指出，溝通不是一味堅持立場，溝通是互相、雙向且多向的，彼此立場經過溝通的過程，進一步取得雙贏的平衡點，一起幫台灣找出更好的方案，這才是溝通的真諦。

張惇涵在記者會上強調，作為執政者，蔡英文政府當然勇於承擔，大家關心中部空污議題，減煤、減空汙過程中，中火從馬政府時期，每年用煤1839萬噸，到了2020年，已經大幅減少超過600萬噸，空污減少6成。

「承擔不是嘴巴說說，是勇於克服困難。」張惇涵表示，三接跟藻礁議題，過去幾年因為很多朋友努力奔走，把馬政府的230公頃縮小到23公頃，剩下百分之十，施工也迴避藻礁區域，桃園市府這幾年也投入8.5億預算進行藻礁保護，27公里海岸線保護工作，這就是溝通成果。