謝長廷遭酸助日代表　總統府：和原能會說法沒違背…勿政治操作

▲謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

日本政府決議2年後將稀釋過的福島核廢水排入太平洋，引發周邊國家不滿，但我駐日代表謝長廷指台灣核電廠廢水也排入海，引發爭議。國民黨團批謝長廷是「助日代表」，要求謝長廷視訊備詢，並質疑執政黨至今沒回應。對此，總統府表示，謝長廷和原能會說法沒違背，呼籲在野黨別政治操作。

謝長廷稱台灣核電廠也把含氚的核廢水排入海內，遭國民黨指控假消息，但他提出證據指出，我核二廠廢水含有的放射元素物質含量。此外，他25日再加碼舉證，點出清華大學原科院院長李敏的說法，證明台灣核能廠，確實把「氚水」排入海中。

原能會輻射防護處長劉文熙受訪時說，大部分的氚無法被過濾吸附，一定要排放到廠外，他強調，所有核能電廠都要遵循排放限量規範，在符合限量的前提下可以排入海洋，這是國際規範。

對此，總統府發言人張惇涵27日表示，無論任何國家，核電廠廢水排放，須依國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，不是依照藍綠，也不是依照意識形態，原能會24日已說明，台灣核電廠的廢水排放，一切符合國際標準，也符合法規規範，從這裡可看出，謝長廷和原能會的說法沒相互違背。

張惇涵指出，謝長廷跟原能會都有向日本政府表達關切，原能會也以書面正式表達反對，謝長廷跟原能會的重點在於，核電廠排放廢水須符合國際標準，這是專業問題，應該回歸專業討論，不須政治操作。

張惇涵提到，由於這與311震災的福島核電廠有關，大家對於新增風險當然有所憂慮，不過，因為這是日本政府兩年後的規劃，所以，要求日方的相關處理措施，必須符合IAEA的國際標準，也須將完整資訊與台灣共享，「我們的的立場是，一定會幫漁民把關、幫國民健康把關、幫海洋環境把關」。

張惇涵提及，至於部分在野黨最近不斷炒作召回謝長廷返國，或者視訊備詢的議題，這是兩年後的事，在野黨挑現在這個時間點，做這些政治操作沒有意義，回歸專業討論才是正辦。

張惇涵還說，對於在野黨或部分人士批謝長廷是「助日代表」，相信大家都有看到，前陣子美日兩國領袖的共同聲明，這是52年來第一次提到台灣，並且強調台海穩定的重要性，根據日本《日經新聞》最新民調，這獲得74%日本民眾的肯定支持，因此，在野黨亂貼政治標籤，這對於謝長廷，以及第一線辛苦的外交同仁並不公平，完全無助於台日友好關係，也無助於區域和平穩定。