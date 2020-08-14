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「罷韓最終戰」高雄市長補選再掀「返鄉」熱潮　高鐵票銷7成以上

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▲▼陳其邁車隊掃街拜票。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

▲陳其邁車隊掃街拜票。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

高雄市長補選15日進行投票，這會是高雄人這一年來第三度投票。在民進黨候選人陳其邁陣營方面，本來擔心投票熱度不高，但近期網路上再度掀起呼籲返鄉的熱潮，高鐵訂票狀況也不差，14日至16日許多時段的車票已經完售，13日統計已銷約7成以上。

據悉，陳其邁陣營本來擔心一年投三次，會削減高雄人投票的熱度與意願，但是近期拋出「罷韓」還沒走到終點，這才是最終戰，以及避免陳其邁變成票數低的弱勢市長，這讓選情再次漸漸滾沸。

在陳其邁的社群上，從13日開始掀起呼籲返鄉投票的聲音，不少人留言：「北漂的兒子，將於今天提早返高，為了盡市民的義務、享市民的權利，為了北漂的青年，阿邁加油！」、「2年前的市長我沒回去投。6月6日的罷免風雨無阻的回去投了。8月15日會回高雄投你一票，依舊風雨無阻！」、「 8/14號小夜班結束就回高雄，8/15號投邁邁市長一票」。

除了網路上，據了解，高鐵在週末的訂票狀況不差，比起前幾週都有明顯成長的趨勢，根據14日的銷售狀況，早上7到9點、下午5到8點班次，已全數銷售一空；而15日當天，早上7到9點，也都完售，至於16日下午3點至8點，也已經完售。

對此，有媒體報導，台灣高鐵公司於13日下午表示，經檢視14日至16日的訂位狀況，包括14日上午7時至9時、晚間17時至20時之南下車次；以及15日上午7時至9時間之南下車次與16日下午15時至20時間之北上車次，預售票已達7成。

此外，不少學生團體也開始號召返鄉，好比高雄學生民主聯盟先前就辦「市政規畫應納入學生意見」論壇，他們也與台灣學生聯合會等學生自治團體疾呼「民主沒有放暑假」，要青年世代踴躍投票。

至於返鄉投票的狀況似乎不比「罷韓」投票，黨內人士分析，罷韓期間還是各大學上課期間，甚至碰到考試，但現在是暑假期間，年輕人在學的學生有一部分都已經回高雄過暑假，所以比較沒有交通移動的問題。

▲高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高雄市長補選，由吳益政、陳其邁、李眉蓁競逐。（合成圖／ETtoday資料照）

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