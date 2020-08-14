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韓國瑜今晚幫李眉蓁站台　陳揮文氣炸怒飆：你來幹嘛啦！

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▲高雄市長韓國瑜1日現身高雄市議會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前高雄市長韓國瑜 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長補選將於15日登場，前高雄市長韓國瑜13日晚間宣布，將參與14日高雄市長補選候選人李眉蓁的選前之夜，讓許多韓粉相當開心，但也有部分民眾質疑不妥。一向友韓的資深媒體人陳揮文直言，「韓國瑜你來幹嘛？」認為韓國瑜不應該去幫李眉蓁站台。

陳揮文表示，韓國瑜去站台各有利弊，他覺得李眉蓁應該公開婉拒韓國瑜去站台，除了韓國瑜之外，像什麼國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前立法院長王金平幫李眉蓁，「很好啊！但除了韓國瑜之外我都歡迎！」

▲▼許崑源告別式，韓國瑜到場。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜。（資料圖／ETtoday攝影中心攝）

陳揮文提及，如果韓國瑜有聽到，「我拜託你不要去！」韓國瑜有很多委婉的方法，例如預錄一段影片，請夫人李佳芬、女兒韓冰看過後，覺得OK就寄給李眉蓁，讓對方播放就可以了，「1、2分鐘就好，千萬不要去（選前之夜），意思到就好。」

陳揮文認為，這補選就是因為韓國瑜被罷免而起，韓國瑜要做的應該是謙卑道歉，而不是去現場站台，不應該給民進黨籍的高雄市長補選候選人陳其邁有任何藉口。

陳揮文強調，李眉蓁應該自己擔起來，告訴外界「選前之夜神秘嘉賓就是我」，因為李眉蓁是高雄市長候選人，那就是最重量級的來賓，而韓國瑜不用到場。

「韓國瑜你來幹嗎啦？才6月6日被94萬票罷免，到底是去幹嗎？」陳揮文說，但韓國瑜去站台也無所謂，「我也照跑照跳，他不聽我的，很正常啦！韓國瑜想去站台就去站台，只是我認為不應該去。」

最後，陳揮文再度提及，韓國瑜錄個有字幕的影片交代一下即可，「站什麼台？我不懂為什麼一直叫韓國瑜去站台。（韓國瑜）已經被罷免了，然後才進行補選，結果新聞焦點是韓國瑜要不要站台，真是莫名其妙！」

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