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李眉蓁「四大軟實力」吸選票！喝好水+軟體智慧城...讓高雄亮起來

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▲搶選票，李眉蓁推4大軟實力政策 。（圖／競選總部提供）

▲「溫柔女力」李眉蓁推以4大軟實力政策全力爭取高雄市民的認同。（圖／競選總部提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選候選人李眉蓁本次以「溫柔女力」為主軸，她認為，高雄的土地長期以來承載太多，光靠硬體建設不足以滿足未來的城市願景，因此提出市民喝好水、蘭姆酒產業、會展三支箭、軟體智慧城等四大軟實力政策。

李眉蓁談起許多外地朋友來到高雄，總是訝異買水站的生意興隆，高雄市身為六都之一，但過去20年來自來水質的各項評比都台灣最後一名，「一個政府竟然連人民用水的權利還無法保障，不覺得好笑嗎？」

▲搶選票，李眉蓁推4大軟實力政策 。（圖／競選總部提供）

▲李眉蓁推4大軟實力政策 ，其中用水方面最終的目標就是做到「飲用分離」。（圖／競選總部提供）

▲搶選票，李眉蓁推4大軟實力政策 。（圖／競選總部提供）

▲李眉蓁推4大軟實力政策 。（圖／競選總部提供）

她指出，造成飲用水不佳的種種原因都不是短期可以解決，所以她上任市長以後，必須規劃六年，區分成短、中、長期改善問題。首先，建立「喝好水專家小組」，聘請國內外專家，找到最短時間能夠改善用水的方法，接著該小組升級成「高雄市自來水事業處」，之後就能負責更全方位的管理、調度、改善、維護，最終的目標就是做到「飲用分離」。

此外，李眉蓁更要在學校、醫院等公共空間設置大型逆滲透飲水機，以「一校一機」、「一院一機」讓學生及病患能優先喝到乾淨好水。

第二項軟實力政策則是推動蘭姆酒產業。李眉蓁擘劃在兩年內完成「蘭姆酒產業」政策制定和立法工作，為高雄經濟注入活水。

▲搶選票，李眉蓁推4大軟實力政策 。（圖／競選總部提供）

▲李眉蓁聚也焦在「會展三支箭」，透過「會議＋觀光」帶動外來人口觀光消費。（圖／競選總部提供）

她解釋，2019年全球烈酒產業的規模，大約是半導體產業的八成，蘭姆酒是近年成長率最高的新秀，高雄的氣候土地非常適合種植蘭姆酒的原料甘蔗，相信結合高雄在地豐富的水果，可以發展出熱帶港都、特有的酒莊文化。

李眉蓁說，高雄是缺水地區，不該發展耗水、汙染水的產業，而是提升在地產業價值，創造以高雄聞名的世界品牌，「金門有高粱，宜蘭有葛瑪蘭，相信高雄也一定能把酒莊經濟做起來」。

第三項軟實力聚焦在「會展三支箭」，她點出，高雄展覽館曾經被寄予厚望，但高雄展覽館平均一年有240天是蚊子館，要找出活路，唯有透過「會議＋觀光」模式，帶動外來人口觀光消費。

李眉蓁強調，會展產業包括了MICE四個面向，分別是移地會議，獎勵旅遊, 例會年會以及展覽，帶動外來人口消費觀光。

她又說，高雄市的其他閒置空間，應該妥善規劃，建立「大型精品常展」基地，大型常設展需要遼闊的空間，便捷的國際運輸，讓整合型服務廠商，能夠完整規劃、展示產品，包括系統整合、方案整合及多元服務整合等超高產值產業。

最後一項軟實力政策則是「建設高雄為軟體智慧城市」，李眉蓁提到，高雄是重工業城市，我們不要污染，未來必須邁向產業轉型。硬體建設讓高雄付出很大的社會成本，又賺得沒有比別人多。未來我們要推動軟建設，多賺智慧財，建立「小型自媒基地」、「中型新創基地」，再爭取「大型軟體公司進駐」，更要吸引國際投資，把高雄建設成世界級影視和軟體產業的智慧城市。

▲搶選票，李眉蓁推4大軟實力政策 。（圖／競選總部提供）

▲李眉蓁也要推動軟建設，多賺智慧財，建立「小型自媒基地」、「中型新創基地」，再爭取「大型軟體公司進駐」。（圖／競選總部提供）

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