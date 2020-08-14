研偽3.7億三倍券！首腦如電影《無雙》畫家翻版　關鍵技術讓他翻船

▲雲林縣出現偽造振興券集團，7月27日虎尾分局接獲彩券行反映有人持偽券購買刮刮樂，即查獲持偽造振興券消費的張嫌並經聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者葉國吏／綜合報導

雲林縣查獲首宗三倍券偽造集團，搜出大批振興券成品1094張、半成品798張，張姓主嫌經訊後以有串湮證及反覆再犯之虞，聲押獲准。整起事件彷彿就像香港賣座電影《無雙》翻版，專案人員則透露，主嫌有關鍵技術尚未突破，所以這批偽造的三倍券沒流入市面。

7月27日雲林縣警察局虎尾分局接獲轄內彩券行即時通報，疑有民眾持偽券購買刮刮樂，雲林縣地檢署檢察官朱啟仁組成0727查緝偽券專案小組，第一波查緝即查獲持有偽券的張姓犯嫌，經訊後以有串湮證及反覆再犯之虞，聲押獲准。

▲此案蘇姓主嫌（白髮者）年屆70有製造偽幣前科，所製板模非常專業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

三倍券偽造集團被查獲，網友認為整起事件很像香港賣座電影《無雙》，而張姓主嫌則是電影主角「畫家」。根據現場查扣製造偽券用的印刷紙張數量，如果全部印製完成，換算面額高達3.7億元。

不過有專案人員透露，張姓嫌犯雖將三倍券外觀仿製的很像，但關鍵「油墨變色技術」還沒成功，偽造的三倍券轉動時，左上角面額數字沒有出現金色與綠色的變化。