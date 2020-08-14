　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

研偽3.7億三倍券！首腦如電影《無雙》畫家翻版　關鍵技術讓他翻船

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣出現偽造振興券集團，7月27日虎尾分局接獲彩券行反映有人持偽券購買刮刮樂，即查獲持偽造振興券消費的張嫌並經聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣出現偽造振興券集團，7月27日虎尾分局接獲彩券行反映有人持偽券購買刮刮樂，即查獲持偽造振興券消費的張嫌並經聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

雲林縣查獲首宗三倍券偽造集團，搜出大批振興券成品1094張、半成品798張，張姓主嫌經訊後以有串湮證及反覆再犯之虞，聲押獲准。整起事件彷彿就像香港賣座電影《無雙》翻版，專案人員則透露，主嫌有關鍵技術尚未突破，所以這批偽造的三倍券沒流入市面。

7月27日雲林縣警察局虎尾分局接獲轄內彩券行即時通報，疑有民眾持偽券購買刮刮樂，雲林縣地檢署檢察官朱啟仁組成0727查緝偽券專案小組，第一波查緝即查獲持有偽券的張姓犯嫌，經訊後以有串湮證及反覆再犯之虞，聲押獲准。

▲此案蘇姓主嫌（白髮者）年屆70有製造偽幣前科，所製板模非常專業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

三倍券偽造集團被查獲，網友認為整起事件很像香港賣座電影《無雙》，而張姓主嫌則是電影主角「畫家」。根據現場查扣製造偽券用的印刷紙張數量，如果全部印製完成，換算面額高達3.7億元。

不過有專案人員透露，張姓嫌犯雖將三倍券外觀仿製的很像，但關鍵「油墨變色技術」還沒成功，偽造的三倍券轉動時，左上角面額數字沒有出現金色與綠色的變化。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／iOS驚傳大規模故障！狂跳錯誤訊息　iPhone、iP
李小龍當年死在她床上！豔星41年後吐真相　新歡撞臉嫩版李小龍
快訊／國道火燒車！　2萬件「防疫隔離衣」被燒毀
復興空難逃死！小黃司機求償敗訴成廢人　悲慘遭遇曝光：親友急了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花2500元買「3000面額振興券」！他付錢收到「空包彈」傻眼

快訊／台中國道火燒車！大貨車行進間竄煙　2萬件「防疫隔離衣」全數被燒毀

研偽3.7億三倍券！首腦如電影《無雙》畫家翻版　關鍵技術讓他翻船

徐永明老爺酒店收「300萬現鈔」卻可交保　檢調原因曝光

通訊行老闆慘淪第三方人頭戶　衰喊：賣手機賺100...到南部開庭都不夠

猥褻殺害女研究生！成大清潔工無期徒刑定讞　「逃死1關鍵」曝光

女會計師「時速35km」撞死違規男子　被判5月徒刑　判決原因出爐

何志偉祭品文「查獲假券發1200雞排」　網友敲碗喊兌現：卡位吃雞排嘍

台南酒店老闆撐不下去！失聯陳屍家中　酒店小姐失業全哭慘

國道3號「恐怖4車追撞」！女乘客尖叫全錄下　BMW慘卡分隔島

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

花2500元買「3000面額振興券」！他付錢收到「空包彈」傻眼

快訊／台中國道火燒車！大貨車行進間竄煙　2萬件「防疫隔離衣」全數被燒毀

研偽3.7億三倍券！首腦如電影《無雙》畫家翻版　關鍵技術讓他翻船

徐永明老爺酒店收「300萬現鈔」卻可交保　檢調原因曝光

通訊行老闆慘淪第三方人頭戶　衰喊：賣手機賺100...到南部開庭都不夠

猥褻殺害女研究生！成大清潔工無期徒刑定讞　「逃死1關鍵」曝光

女會計師「時速35km」撞死違規男子　被判5月徒刑　判決原因出爐

何志偉祭品文「查獲假券發1200雞排」　網友敲碗喊兌現：卡位吃雞排嘍

台南酒店老闆撐不下去！失聯陳屍家中　酒店小姐失業全哭慘

國道3號「恐怖4車追撞」！女乘客尖叫全錄下　BMW慘卡分隔島

快訊／李坤儀夫妻現身濟南教會　低調送李登輝最後一程

白宮：川普促成以阿建交　可以爭取諾貝爾和平獎

以阿對「約旦河西岸占領區」沒共識　以色列：不會放棄我們土地的權利

瘋電影／北海小英雄　以智取勝的小威

李登輝抵濟南教會入殮火化禮拜　會場佈置低調簡樸

iOS設備狂跳「iTunes Store」錯誤訊息　iPhone、iPad都中招

李小龍當年死在「她」床上！豔星41年後吐真相　新歡撞臉「嫩版李小龍」

全球第一國！扛不住新冠疫情　南半球小國宣布滅亡「賣地償債」

麻希正顎手術「前後對比照」公開！　告別20年困擾曝「最大變化」：感覺超棒

花2500元買「3000面額振興券」！他付錢收到「空包彈」傻眼

「趙麗穎有請你吃過飯嗎？」　王一博委婉說沒有...慘遭對方打臉XD

社會熱門新聞

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

老闆失聯陳屍　酒店小姐全哭慘

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

台東男涉虐殺貓狗　騎車自撞慘死

快訊／3男水上樂園「狂摸比基尼妹」警方逮到人了

首腦研偽3.7億三倍券　關鍵技術讓他翻船

獨／實小恐怖師虐小五童　抽打下體嗆：說出去宰了你

瘋狂山老鼠獵殺台灣黑熊吃下肚！

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

即／宜蘭男跟媽吵架狠扯髮撞地！伴屍4天

女會計師「時速35」　撞死違規男判5月

國道3號「恐怖4車追撞」　BMW慘卡分隔島

雲林警破獲70歲老師傅「偽造振興券」集團

何志偉祭品文　網友敲碗喊兌現

更多熱門

相關新聞

何志偉祭品文　網友敲碗喊兌現

何志偉祭品文　網友敲碗喊兌現

民進黨立委何志偉7月曾經在臉書發祭品文，這個暑假警方有查獲假三倍券，他願意公開發放1200份雞排，結果雲林縣警方13日在虎尾破獲偽造集團，查扣三倍券成品1094張、半成品798張，總市值約新臺幣250萬元，網友們看到相關的新聞報導後，馬上到他的臉書留言「卡位吃雞排嘍！」

小7遭爆隨取卡1千元全由門市吸收

小7遭爆隨取卡1千元全由門市吸收

三倍券振興有成？　6成餐飲服務業績提升、7成雇主增加人手

三倍券振興有成？　6成餐飲服務業績提升、7成雇主增加人手

包裹拆開空　販賣振興券詐騙新法

包裹拆開空　販賣振興券詐騙新法

台糖公益路跑11月29日開跑　

台糖公益路跑11月29日開跑　

關鍵字：

三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

名嘴求歡遭拒　爆老公不舉半年　

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

老闆失聯陳屍　酒店小姐全哭慘

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面