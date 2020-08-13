美廉社5萬盒口罩跑哪去　她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招：完全沒當機

▲民眾一早排人龍預購口罩！（圖／記者劉宜庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

就怕第二波疫情隨時爆發，民眾又掀起搶口罩潮！今（13）日，美廉社開放預購醫療口罩，一人最多可買5盒，不少民眾凌晨4點就在店外卡位，結果開賣僅7分鐘，5萬盒旋風售完，讓現場民眾質疑口罩真實銷售狀況。對此，有內行分享，該間店能搶到100名額，靠得是店長結帳功力，先打發票，之後再陸續跟客人收錢。

量販超市美廉社，今日開放民眾「不限身份」可以用259元的價格預購南六醫用口罩（50入／盒），訂購完成後5日可至原門市取貨，每人限購5盒，此波全台限量5萬盒。

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豈料才開賣7分鐘就完售，讓現場民眾懷疑，「5萬盒口罩都跑去哪？」對此，美廉社坦言，沒預期到該情形，對於未買到口罩民眾十分抱歉，也將積極協調廠商提供更多口罩販售。

▲不限身份都可購買！（圖／記者許靖騏攝）



就連名嘴狄志為也在臉書驚呼，一早6點20分抵達美廉社，「OMG，已經排了40幾人」，聽聞頭香民眾凌晨4點就來占位，無奈他排了老半天，最後還是沒買到，「差三個人...殘念！」

事實上，這次預購也考驗店員「快刷結帳」的神功，狄志為透露，昨日詢問店員口罩預購流程時，對方直言，「這是全台搶！機器刷得過就買得到，刷不過就是沒了！」

不少網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》分享搶購密技，店員跟客人都必須有默契，「除了比店員手速，還有客人的掏錢速度」、「今早7：06買到5盒，我們這家店兩個店員在比手快，一律現金結帳，不太找零錢，所以顧客都配合」、「我這間店搶到100名額，店長Key單很厲害，先打發票在收現金」。

▼內行曝店長先結帳，順利搶到100個名額！（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社）

