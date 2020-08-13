美廉社700店搶5萬盒口罩！網曝店長「先打發票秒搶100名額」業者將追查

▲美廉社開放5萬盒口罩預購「7分鐘完售」引發後續議論，有網友曝店長「先打發票」搶500盒惹議。（圖／記者許靖騏攝）

記者林育綾／台北報導

美廉社今（13）日開放醫療口罩預購，一人最多可買5盒，掀起排隊潮！不過全台700家分店搶限量5萬盒，造成「7分鐘完售」引發許多特別早起排隊的民眾失望和抱怨。有網友在臉書爆料，某間店員「先打發票」搶到100個名額，等於500盒，美廉社回應「我們是禁止這樣的狀況發生，內部也會再追查是否真的有網友說的情形」。

▲美廉社8/13口罩預購引發排隊潮。（圖／記者劉宜庭攝）

由於擔憂第二波疫情，全台再掀口罩搶購潮，許多通路都有「限購一盒」的規定，因此美廉社日前預告「不限身份」預購醫療口罩，且「一人可預購5盒」，吸引不少民眾特地在今（13）日開賣首日早起排隊，門市雖然在7點開門營業，但不少民眾清晨5、6點就去排隊，甚至有人凌晨4點就前往等候。

由於是全台700多間分店在上午7點同時開賣，限量5萬盒，因此等於是在比賽「手刀結帳」的速度，就像搶演唱會門票般，結帳速度越快，就能幫越多顧客爭取到數量。一名消費者王小姐說，自己清晨6:15就排隊，排到第16位，聽到前面歐巴桑說一間店有100盒，開心等到7點，結果看到該店店員太熱心，結完帳還叮嚀長輩「收據拿好」，速度不快，只搶到50盒。

▲美廉社開放口罩預購，全台700間分店搶限量5萬盒，7分鐘就完售。（圖／記者邱顯燁攝）

不少網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》分享搶購密技，店員跟客人都必須有默契，「除了比店員手速，還有客人的掏錢速度」、「今早7：06買到5盒，我們這家店兩個店員在比手快，一律現金結帳，不太找零錢，所以顧客都配合」。

不過也有網友提到，「我這間店搶到100名額，店長Key單很厲害，先打發票再收現金」，讓其他網友看了稱讚「太厲害，是個人才！」不過也引發部分網友認為「此做法有爭議，並不公平」。

▲網友曝店長先結帳，搶到100個名額。（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社）

對於店員「先打發票」快速搶購的做法，美廉社對《ETtoday新聞雲》回應，「我們是禁止這樣的狀況發生，內部也會再追查是否真的有網友說的情形」，雖然不會向消費者追討已預購的商品，不過未來會加強呼籲店家，如果追查屬實，也將會對店家做出懲處。

美廉社也向買不到口罩的民眾道歉，「事先沒預期到如此熱絡，對於未買到口罩民眾十分抱歉，也將積極協調廠商提供更多口罩販售」。