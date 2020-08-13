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「口罩20大銷售通路」懶人包！　大樹藥局「粉紫戀愛系」今19點開賣

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▲▼口罩（圖／記者劉維榛攝）

▲20家口罩販賣通路一次搞懂。（圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

面對新冠病毒來勢洶洶，為了防範疫情再升溫，民眾開始紛紛屯起口罩。先前政府推行的14天9片的「口罩實名制」，依然會持續到年底，此外，超商、美妝店、超市及網購平台也都可以買到口罩，甚至有許多商家推出「特殊色」口罩，勢必再掀起一波搶購熱潮，而目前可以購買，或預購醫療口罩的通路一共有19家。

一、超市、大賣場

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1. 全聯
全聯再度開賣「防疫雙寶」口罩與酒精清潔液套組，組合價199元，等於市場口罩最低價一片只要4元，且每人「不限購買量」。防疫雙寶內容包括「藍歐兒醫用口罩-水藍(30枚/盒) +必麗淨75%酒精清潔液(500ml) 」，口罩則不單獨販售，即日起各店每日陸續到貨，總共4萬組，售完為止。

2. 美廉社
8/13-8/25期間「不限身分」，就可以259元的價格預購南六醫用口罩（50入／盒），訂購完成5日後即可到原門市取貨，每人最多「限購5盒」，此波全台限量5萬盒。據了解，部分分店今日（13日）首賣，開門後不到10分鐘，約前20人預購完就達店家配置上限，晚一步的民眾就無法成功預購。

3. 家樂福
每週約能供應4千至5千多盒口罩至全台分店，包括台灣康匠（匠心）成人與兒童口罩，每盒50入250元至300元；摩戴舒（Motex）成人口罩每盒50入，350元至750元，其中750元的是活性碳醫療口罩（四層)，而為了維護更多消費者權益「每人限購一盒」，但往往一推出就秒殺。

▲▼屈臣氏8/14首賣中衛口罩「特殊色組合」 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏8/14首賣中衛口罩「特殊色組合」。（圖／品牌提供）

二、藥妝店

1. 寶雅
自6月初起，寶雅開賣萊潔的盒裝口罩，每盒50片，售價349元，不過由於總公司的配貨時間不一定，所以每家門市的販售時間也各有不同，民眾可以先打電話確認店家是否有口罩，以免白跑一趟。（寶雅全省門市查詢

2. 屈臣氏
自10日起也於各門市開賣MIT盒裝摩戴舒醫療級口罩，一盒售價350元，平均單片7元，各門市進貨數量時間不一，請依門市實際庫存為準。屈臣氏官網也有販售，自有品牌MIT醫療口罩，每盒50入299元，也有販售多種顏色的中衛醫療盒裝口罩，一盒50片，售價300元。

3. 康是美
不定時開賣口罩，因進貨狀況因廠商而定，上架頻率不一定，建議民眾可每天前往官網查看資訊，或是下載app可獲得第一手消息，此外，官網也有販賣中衛、恒大等品牌口罩。

4. 大樹藥局
8月13日晚間7點於限定門市開賣萊潔口罩，推出戀愛色系「丹寧玫瑰」、「薰衣紫」，每盒50片裝，售價349元，每人每日單店限購1盒。明（14）日全省門市將開賣善存國家隊的彩色口罩以及恆大醫用口罩。

▲▼美廉社8/13起開放醫療口罩預購　不限身份5日後取貨。（圖／美廉社提供）

▲美廉社8/13起開放醫療口罩預購，不限身份5日後取貨。（圖／美廉社提供）

三、便利超商

1. 萊爾富
8月19日上午7點開放預購萊潔「淡橙橘」口罩，首波限量15000盒，一盒50片裝，預購特價349元（原價399元），每個手機門號限購一盒，至萊爾富Life-ET機台預購，於8/31開放取貨。除了在萊爾富搶先預購，淡橙橘醫療口罩8月24起全台通路將陸續上市，包含全家、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康都買得到。

2. 7-11、全家、OK
6月份也陸陸續續開始販售口罩，但因進貨量有限，第一波口罩已全數售完，是否會再加開第二波的販售尚未確定，須待各大超商的消息，若有消息會陸續更新。

四、網路通路

1. Yahoo奇摩購物
每天上午11至12點之間開放成人口罩購買，有中衛、匠心、宏瑋、3M Nexcare的醫用口罩等可購買，每人限購一盒，一盒30片至50片，價格從58元到850元不等。

2. 蝦皮24h
每日下午5時限量開賣「福德好罩」，盒裝50入售價399元，民眾可任選雲彩紫、櫻花粉或水漾藍，每人每日最多可購買2盒，且1盒即享免運，24小時內就可送達。

3. 墊腳石網路商店
8月12日6時開賣中衛口罩，顏色為「黑+櫻桃紅」盒裝30入售價260元、櫻花粉50入售價300元，軍綠、深丹寧、酷黑售價300元，這3色則採隨機出貨。目前已經銷售一空，等待之後公布新的販賣訊息。

4. PChome24h
8月12日推出日本IRIS V型剪裁三層式口罩，2入組非醫療口罩798元，單盒則是490元。另外也有販售摩戴舒、友你Uneed、柔蝶防護口罩以及超服貼3D立體口罩。，每天都會在官網公布預購時間，每人限購1盒。

5. 淘寶台灣
8月13日起每周一至周五上午11點限量開賣，口罩國家隊「善存醫用成人平面口罩」（未滅菌）50入盒裝＋Bypera廣效抗菌液125ml組合，每組售價380元。此外，也能買到台製醫療口罩，皆為單盒50入，恒大優衛醫用口罩每盒售400元；KNH康乃馨醫療口罩售369元；MOTEX摩戴舒平面醫用口罩售400元。

6. 生活市集
即日起至8/18，每日傍晚18:00限量獨家開賣「艾可兒成人平面醫用口罩」，一連7天每日上架300盒，單盒白色款50片裝，最多可以買2盒。此外也同步推出「威欣利手術用醫療級口罩」、「MIT醫療級高防護口罩」、「醫療級防護外科口罩」供選購。

7. 愛合購
目前網站販售的口罩包含非醫療級口罩的「歐盟認證一次性防護口罩」，單片團購最低價為10.7元，下單後最晚10天內出貨。另外也提供，成人及兒童款不織布口罩，單片價格24至36元，約3個工作天可出貨。

▲萊潔淡澄橘口罩。（圖／R&R萊禮生醫提供）

▲萊潔淡澄橘口罩。（圖／R&R萊禮生醫提供）

五、其他通路

1. 台灣中油
自6月中旬起，全台有606家直營加油站取得「販賣業藥商許可執照」，開始販賣成人與兒童醫療級口罩。每盒50片，成人一盒售價300元，兒童450元，售完為止。

2. 永猷口罩
永猷口罩為國家口罩隊的成員，以自產自銷的方式，在臉書官方粉絲專頁上開放民眾團購。8月14日10點準時開團預購9月份的口罩，詳情將於14日公布於臉書。

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