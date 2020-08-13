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酒駕新制上路週年　肇事傷亡減少3.44％

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警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲酒測臨檢。（示意圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

酒駕肇事造成不少家庭破碎，是民眾最痛惡的行為。內政部警政署統計，酒駕加重罰則上路一年來，酒駕違規已減少12.83％、酒駕肇事傷亡減少3.44％，酒測拒檢更減少44.82％。內政部13日表示，政府對酒駕「零容忍」，會持續努力防制酒駕，警政署除每月規劃全國同步取締酒駕專案外，也會不定期展開酒駕大執法，呼籲飲酒民眾勿僥倖違規上路。

內政部13日表示，為防制酒駕，立法院已修正「道路交通管理處罰條例」，自2019年7月起加重酒駕罰則，包括騎車或駕車酒測超標可處1萬5000元至12萬元的罰鍰、同車乘客可處600至3000元罰鍰、拒測1次可處18萬元罰鍰，另酒駕累犯者，重新考照後，車輛將會被強制安裝酒精鎖一年等。

根據警政署統計，酒駕新制自2019年7月1日施行至2020年6月30日屆滿週年，警察機關取締酒駕違規8萬5764件，較去年同期（2019年7月至2020年6月）減少1萬1006件（-12.83％）；移送法辦5萬627件，較去年同期減少4,669件（-8.44％）；酒駕拒檢（測）5140件，較去年同期減少4,175件（-44.82％）；酒駕肇事傷亡人數5,056人，較去年同期減少174人（-3.44%），已看見修法執行的初步成效。

內政部指出，13日部務會報由警政署報告「酒駕修法滿週年成效檢討」，內政部長徐國勇除持續要求各警察機關針對易發生酒駕熱點或特定節日、連續假期等加強取締外，也要求警方強化機動巡邏攔檢，期能有效防制事故發生，保障人民生命財產安全。

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