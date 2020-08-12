狂灌8瓶啤酒…新店男逞強開車回家！他闖紅燈過馬路被「撞飛5m」慘死　下場曝

▲新北男喝8瓶啤酒還上路，酒駕撞死闖紅燈的行人，以130萬元的金額與家屬和解或緩刑。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名郭姓男子2019年間某日凌晨喝了8罐啤酒後，竟仍開車上路，行經新店中正路時，不慎撞上闖紅燈過馬路的廖姓男子，當場將對方撞飛5公尺遠，雖經送醫搶救仍宣告不治。警方對郭男實施酒測發現，他的酒精濃度竟高達0.76毫克，依過失致死等罪將他送辦。法院審理後判郭男有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

判決指出，郭男2019年8月16日凌晨2時許，在工作的「亞運撞球館」喝了8罐啤酒後，仍開車上路，他清晨5時40分許他行經新店屈中正路與280巷口時，不慎撞上正從巷口闖紅燈過馬路的廖姓男子，導致對方受有頭、胸部外傷。

警方獲報到場處理，隨即將廖男送醫搶救，但人仍因神經性休克死亡，同時警方對郭男實施酒測，發現郭酒精濃度竟高達每公升0.76毫克，將人依法送辦。

據了解，事發時郭男是要返回位於烏來的住處，沒想到卻發生事故，由於撞擊力道猛烈，車輛前擋風玻璃碎裂，廖男則當場被撞飛5公尺遠，現場留下斑斑血跡以及一把扭曲的雨傘，畫面相當駭人。

新北地方法院審理後，認為郭男犯行明確，但考量他案發後積極聯繫郭男家屬表達歉意，也與對方以130萬元達成調解，犯後態度堪稱良好，最後依照酒駕致死罪，判郭男有期徒刑2年，緩刑5年，全案仍可上訴。

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