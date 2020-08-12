「疫情還沒開始」　柯文哲：就算有疫苗也競爭不過歐美





▲柯文哲出席「2020臺北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇」。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

對於新冠肺炎疫情何時才會結束，台北市長柯文哲11日表示，他自己都說疫情還沒開始；至於大家關心的新冠肺炎疫苗，他認為不一定做的出來，就算做出來，70億人打一輪要好幾年，且在市場競爭上，台灣競爭不過歐美。

柯文哲指出，今年新冠肺炎疫情超出預期，2003年SARS一開始來勢洶洶，但很快得到控制，今年發生新冠肺炎疫情，起初也想說比照SARS處裡，但不到一個月就發現不一樣，因為SARS是發燒後才有感染力，沒想到新冠肺炎有相當高比例是無症狀感染者，感染的不一定發病，且發病前會傳染，2003中國佔世界GDP不高，4點多，現在14到16，因此，疫情很快蔓延世界。

柯文哲提到，衛生局每天都會提供數字，過去24小時全世界以及美國新增案例，美國從3月開始到現在沒一天少於2萬，而台灣現在表面上看起來疫情控制不錯，但世界疫情仍持續蔓延，台灣算是暴風圈比較安寧的地方，「但整個世界還在暴風雨」。

對於新冠肺炎疫苗，柯文哲認為，2003年SARS沒發明疫苗，且新冠肺炎是RNA病毒，疫苗設計比較困難，疫苗不一定做的出來，就算做出來，70億人要打一輪要好幾年，且在市場競爭上，他不認為台灣競爭的過歐美國家，有人問什麼時候疫情會結束，他自己都說疫情還沒開始。