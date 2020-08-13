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撞死人找兒頂罪！酒駕男開餐廳、炫跑車被起底…喪妻夫痛訴：老婆是枉死的

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記者翁伊森、徐愷昕／嘉義報導

嘉義新港鄉大潭村27日一名男子駕駛黑色轎車與小貨車發生碰撞，致小貨車黃姓女駕駛噴飛車外慘死。事後警方一查才得知，原來此事故是老爸酒駕肇事由兒子出面頂罪！而現在這對蘇姓父子檔也遭起底，據了解他們在民雄經營海鮮鐵板餐廳及練歌場，平時生活富裕，不時都會在臉書PO文炫耀名車，或飆速拿手機自拍的影片，顯見開快車已經不是第一次。

▲▼嘉義7月27日發生一起死亡車禍。（圖／記者翁茲森翻攝）

▲嘉義大潭村7月27日發生一起死亡車禍。（圖／記者翁茲森翻攝）

▲▼嘉義7月27日發生一起死亡車禍。（圖／記者翁茲森翻攝）

▲▼車禍現場有民眾拍到，自稱轎車駕駛的男子案發後於路旁納涼滑手機。（圖／記者翁茲森翻攝）

▲▼嘉義死亡車禍。（圖／翻攝臉書《民雄在地大小事》）

回顧案情，56歲黃姓女駕駛7月27日清晨開著小貨車準備到大潭村買肥料，孰料，當她從產業道路右轉164線民雄往新港方向23公里處時，卻與直行的蘇姓男子發生碰撞，猛烈撞擊下導致小貨車當場翻覆，黃女噴飛路中慘死，而蘇男及車上2名乘客皆未受傷。

警消人員獲報立刻出動，趕抵現場時發現零件散落一地，黑色轎車車頭幾乎全毀，而貨車則是翻覆路旁，車頂變形、幾乎爛成廢鐵，場面怵目驚心。

肇事的蘇男向警方供稱，自己正要去開店，行經該路段時，因反應不及與黃女駕駛的貨車撞上。不過警方事後調閱路口監視器畫面卻發現，蘇男案發當日穿著白衣開車上路，但自稱駕駛的男子，卻是身穿黑色上衣，察覺有異，經詢問才得知原來46歲蘇男酒後開車上路，意外發生當下深怕惹事，才趕緊叫20歲的兒子出面幫忙頂替。

▲▼嘉義新港鄉大潭村7月27日發生一起死亡車禍，肇事的蘇男遭起底。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲死者丈夫表示，案發後完全不知道原來撞死人的蘇男竟找兒子來頂罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

死者丈夫表示，案發後做筆錄都是見到一個年輕人來，他完全不知道原來對方是在替自己酒駕的爸爸頂罪，甚至到上香當天，父子檔一同出席時也一臉若無其事。對於愛妻出門工作遇死劫，黃夫不捨再痛訴，「家裡只有我們倆作伴，現在突然失去她，我就像是斷了一隻手」，如今得知對方酒駕，更是難以接受，氣得直呼，「讓人實在有夠氣，我老婆真的算是枉死的」。

▲▼嘉義新港鄉大潭村7月27日發生一起死亡車禍，肇事的蘇男遭起底。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲死者丈夫（右一）得知愛妻離世的噩耗，痛苦不已。（圖／記者翁伊森翻攝）

至於酒駕釀禍的蘇男，被起底其實是嘉義民雄一家海鮮鐵板餐廳及練歌場的經營者，店面占地上百坪的還設有包廂，看起來相當不錯，外頭更是停滿好幾台名貴轎車，且從臉書可見蘇男平時生活富裕，晚上不是和朋友吃大餐，就是唱歌跳舞享樂，而蘇兒也和爸爸一樣開跑車，常在臉書分享自己所飼養的名貴動物，光是3隻大花臉鑽紋龜就動輒台幣十幾萬。

事到如今蘇男酒駕肇事不敢面對，還找兒子頂罪，原本只有爸爸要負責，現在變成兩人必須一起負上刑責與民事賠償，結局出乎意料。

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▲▼嘉義新港鄉大潭村7月27日發生一起死亡車禍，肇事的蘇男遭起底。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲肇事的蘇男遭起底，不只生活富裕，也常在臉書PO名車炫耀。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義新港鄉大潭村7月27日發生一起死亡車禍，肇事的蘇男遭起底。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲事件爆發後，餐廳生意停擺，鐵門直接拉下沒有營業。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義新港鄉大潭村7月27日發生一起死亡車禍，肇事的蘇男遭起底。（圖／記者翁伊森翻攝）

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