快訊／「美方考慮給台灣疫苗」　賴清德、陳建仁與阿札爾閉門午宴

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）11日上午與外交部長吳釗燮展開「台美雙部長會談」，而副總統賴清德、前副總統陳建仁與衛福部長陳時中，也相繼進入飯店出席這場午宴。

賴清德於會中表示，很高興阿札爾率團訪台，特別在全球社會共同面對疫情挑戰的時刻，阿札爾是台灣的好朋友，一直以來支持台灣參與世界衛生組織(WHO)，包含在世界衛生大會(WHA)的發言，及敦促WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣參加世界衛生大會的信函。

▲副總統賴清德致贈美國衛生部長阿札爾訪問團彩色口罩。（圖／總統府提供）

賴清德表示，患難見真情，如美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）所言，美國一直期盼台灣能參與世界衛生大會討論，但屢遭大陸壓制；在台灣，正是民主為防制疫情做出了貢獻，包括透明的決策、政府的努力、公民的參與，以及醫護人員的貢獻，還有對來自大陸訊息的不信任與查證，這些都是台灣防疫的重要力量。

賴清德指出，在全球對抗疫情之際，台灣與美國簽署衛生合作備忘錄，它使我們能夠攜手對抗疫情，包括聯合開發藥物與疫苗，以及疾病預防等合作。他提到，阿札爾是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，這除了是台美關係的一大步，也代表台美關係的實質性進展，珍惜這歷史性的時刻。

▼副總統賴清德與阿札爾午宴。（圖／總統府提供，下同）



在本次會談中，美方除了阿札爾出席以外，美國衛生部助理部長凱雷克（Robert Kadlec）、幕僚長哈里森（Brian Harrison）、「美國在台協會」（AIT）主席莫健（James Moriarty）及台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）等人皆出席。

而在我方出席官員方面包括：前副總統陳建仁、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、衛生部長陳時中、中央研究院院長廖俊智，以及國家衛生研究院院長梁賡義及台灣大學副校長張上淳等。

在會議結束後，賴清德面對記者追問，表示大家聊得很愉快，至於疫苗的議題也都有聊到，但他沒有多談便快步離開；而陳建仁則表示，疫苗方面都有討論到，美方說會考慮，記者則追問「考慮什麼？」，他回「考慮來供應給台灣」。

至於陳時中面對記者追問，「美方疫苗說要自救，才能給我們？」他則說，「話不是這樣說」，其他並未多談，便快步離開；而阿札爾離開會場時說，「非常棒的拜訪、非常棒的拜訪，非常感謝你」，不過對於疫苗是否優先提供給台灣，他未有回應也快步離開。

值得一提的是，在這場午宴上，賴清德也代表我方致贈了訪團成員由口罩國家隊成員淨新科技股份有限公司所生產的彩色口罩，事後他也在臉書上特別發文表示，與訪團成員分享防疫之餘，也讓他們看見台灣企業的時尚創意及活力，很開心得到訪團成員一致讚賞，而他本人也特地戴上了紫色的口罩，在合影留念照中格外地亮眼。

