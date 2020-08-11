快訊／俄羅斯搶全球第一！首註冊新冠肺炎疫苗　總統普丁女兒已接種

記者詹雅婷／編譯

俄羅斯總統普丁今（11日）宣布，俄羅斯成為全球首個註冊新冠疫苗的國家，且他的女兒已接種此次俄羅斯研發的首款疫苗。他說，希望能在不久的將來，開始大規模生產疫苗，這對全世界來說，是重要的一步。

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

俄羅斯衛星通訊社報導，此次疫苗由俄羅斯國防部及莫斯科國營「Gamaleya研究院」聯合研發，於6月18日啟動臨床試驗，38名志願者全數獲得免疫。據了解，第一組志願參與者已於7月15日出院，第二組則是在7月20日出院。

普丁在今日政府會議中表示，該款疫苗非常有效，形成穩定免疫力，感謝所有研發首款新冠疫苗工作的人員，「我希望我們能在不久的將來，開始大規模生產這種藥物，這是非常重要的」，且這對全世界來說，也是相當重要的一步。

此外，普丁也透露，他的其中一名女兒也已接種疫苗，「在第一次接種後，她的體溫來到攝氏38度，第二天體溫略高於攝氏37度……在第二次接種後，她的體溫也略為上升，但接下來一切都好了，她感覺不錯。」

根據衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）先前的說法，俄羅斯會在10月份開始大規模接種疫苗，且所有費用將由國家支出。

►俄羅斯將註冊「首款」新冠疫苗！預計10月全國施打 全由政府買單