7次酒駕關不怕…南投男5罐黃湯下肚再上路！　呼氣1.21法官重判下場曝

▲林姓男子因酒駕被關7次仍不改惡習，5月再次被南投警抓包，遭重判有期徒刑1年1月。（示意圖，與本案無關／記者陳豐德翻攝）

記者徐愷昕／南投報導

南投林姓男子5月13晚間9點許，在草屯鎮飲用5罐啤酒後開車上路，由於行徑中有左右偏移的狀況，遭警攔下稽查，測出酒測值1.21毫克，當場被依公共危險罪送辦。雖然林男並未釀禍，但因為這是他第8次因酒駕被逮，南投地院審結加他刑期，判處有期徒刑1年1月。全案仍可上訴。

林男2007年起至2016年間數度進出法院，每次都是因酒駕被移送法辦，前後算下來他7次公共危險罪分別被判處拘役27日、判刑3個月、5個月、6 個月、7 個月、9 個月、11個月，其中第7次還直接吊扣駕照，但就算法官一次次加重刑期，林男仍惡習不改，今年5月又再次喝酒上路。

林男5月13日晚上9點許，在南投縣草屯鎮新庄附近飲用5罐啤酒後，明明知道自己精神恍惚、開車已有危險，仍照樣上路，同日晚間10時11分，在行經芬草路二段與仁愛街口時，因車子出現左右偏移情況，被警盯上。

員警攔查時見林男渾身濃濃酒味，遂對他實施吐氣酒精濃度測試，測出酒測值1.21毫克，除了已明顯超標外，又發現他無照駕駛，立即依公共危險罪移送法辦。

法庭上林男坦承犯行，南投地院勘驗過去紀錄，發現他2007年至2016年間分別有7次酒駕記錄，中間只有3年安分守己，法官認為他惡習不改，一再漠視公權力和來往人車生命、身體、財產安全，雖未肇事釀禍，但審結仍依法加再重刑期，判他有期徒刑1年1月。可上訴。

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