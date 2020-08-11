影／「台灣面對威脅已是家常便飯」　吳釗燮：捐5100萬片口罩不求回報

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮11日上午與美國衛生部長阿札爾展開「台美雙部長會談」。吳釗燮於會前致詞時表示，「威脅」對台灣人民而言，已經是家常便飯，不論來自軍事、外交或疾病；他也坦言，台灣過去這段期間，捐贈5100萬片口罩給國際，台灣並不要求回報，且遞送救援物資給國際都要維持低調，主要是要避免造成受贈方的困擾，「對，來自北京的困擾」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



吳釗燮表示，阿札爾訪問台灣相當及時，目前全球還是處在新冠肺炎大流行的狀態下，許多國家得面對第二波，甚至第三波疫情；而台灣在過去這段時間裡，透過投入資源，超前部署讓台灣人民得以維持正常的生活方式，可以不受病毒威脅。

吳釗燮坦言，威脅對台灣人民來說，早已是家常便飯，不論是來自軍事、外交或疾病；過去，台灣在2003年時，SARS疫情爆發，學到了慘痛的教訓，但台灣讓全世界知道，一個開放社會，透過民主機制可以更有效對抗病毒。

吳釗燮說，台灣在疫情期間，已經捐贈其他國家超過5100萬片醫療口罩，其中有1000萬片是捐給美國，另外也協助第一線醫護防疫人員，必要的醫療裝備，「台灣其實並不要求任何回報，事實上，有時遞送救援物資時必須保持低調，以避免造成受贈方的困擾，對！就是來自北京的困擾」。

吳釗燮表示，台灣對於「困擾」並不陌生，因為對岸持續施壓，企圖以政治因素壓迫台灣，使台灣成為另一個香港，但是很幸運地，台灣有像是來自美國，及如阿札爾一樣的友誼，一直以來是堅定支持著台灣，「這不只涉及到台灣的地位，更是關於面對威權的侵略，如何捍衛民主制度。」

▼美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)。（圖／記者屠惠剛攝）

