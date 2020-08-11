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獨／首例偵查庭內「喝醉證清白」！200CC威士忌睡14hrs　檢實測認定他沒酒駕

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▲▼台北地檢署內勤偵查庭已裝上壓克力板隔離飛沫傳染。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲檢察官安排涉嫌酒駕的嫌犯到偵查庭喝到泥醉，實測發現酒測儀未歸零會導致誤判。（資料照／台北地檢署提供）

記者劉昌松／台北報導

小貨車駕駛繆姓男子，去年底被測出酒測值0.47毫克被懷疑涉嫌酒駕，繆男不服氣，隔天自己去醫院抽血檢驗，變成毫無酒精反應，醫院認為體內酒精不可能這麼快完全代謝，北檢檢察官為調查真實，請繆男配合做實驗，繆男光明正大在偵查庭喝到泥醉，14小時後酒測值仍達0.37，檢察官更發現關鍵是酒測儀未歸零導致誤判，處分不起訴。

繆男在2019年12月5日深夜11點25分左右，駕駛自小客貨車，在台北市汀洲路與惠安街口，與莊姓駕駛的自小客車發生碰撞，警方到場實施酒測，莊男酒測值為0，繆男則高達每公升0.47毫克，被依公共危險罪移送，隔天、12月6日下午1點多，繆男獲准交保後，立刻到和平醫院抽血，證實體內酒精濃度是0。

▲▼7/1酒駕新制上路。（圖／豐原醫院提供）

▲繆男因與人發生車禍被警察測出酒測值高達0.47，但神智清楚、講話清晰。（資料照／豐原醫院提供）

剛好承辦本案的台北地檢署檢察官，過去也曾偵辦民眾因為喝了甘草糖漿，結果被檢驗誤判為施用毒品的案件，接到繆男的醫院檢驗報告後，立刻函詢和平醫院，是否有解酒藥可加速人體在14小時內代謝酒精，院方回函指出「完全代謝的可能性極低」。

面對警方和醫院都是用科學儀器檢測，卻出現醫學上不可能發生的事情，黃立維商請繆男跟公司請假，在2020年7月1日在偵查庭內進行實測，繆男就從上午9點起，開始在律師、法警面前喝威士改，每隔一段時間，就由車禍時施測警員分別用當天的酒測儀，以及另具酒測儀進行酒測。

▲▼台北市聯合醫院和平院區。（圖／翻攝Google Maps）

▲和平醫院指出沒有解酒藥可以在14小時內讓體內酒精完全代謝。（圖／翻攝Google Maps）

一夥人折騰半天，發現繆男原來不勝酒力，喝沒2口就開始搖晃倒頭就睡，還要律師幫忙叫醒，繼續喝酒，直到酒測結果達到車禍當天的差不多標準值，最後在上午11點多，測得0.58後，繆男已經在偵查庭內呼呼大睡，全程約喝下200多CC的威士忌，而在庭內的警員證稱，這和繆男在車禍現場時神智清楚、對話清晰的狀況完全不同。

因為本案要確認繆男代謝酒精速率，因此檢察官安排法警戒護，讓繆男睡到隔天凌晨2點多，再到和平醫院抽血檢驗，結果血液中酒精濃度換算呼氣酒精濃度約0.37毫克，可見案發當天的酒測值不可信。

▲▼ 小隊長謝明恭全程示範酒測器，由新吹嘴拆封到拿出衛生紙噴上1：100漂白水消毒，確保完全乾了之後才給民眾實施酒測。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲檢察官函請警方注意酒測儀器使用前須歸零，否則可能出現錯誤的酒測數值。（示意圖與本案無關／記者楊鈞典翻攝）

檢察官同時在實驗中發現，繆男在偵查庭中才喝了第1口酒，酒測濃度竟然已經達到0.47，當庭請警員將儀器歸零，半小時後重測只剩下0.02，因此認定除了人體代謝率不可能這麼快讓體內酒精排光，酒測儀在施測時未歸零導致繆男被誤會酒駕，除了依法處分不起訴繆男外，也函請警方注意並宣導酒測前儀器須歸零，以維護人權，避免出錯，浪費司法資源，同時希望儀器公司檢討改進。

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