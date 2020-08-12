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路口對撞…嘉義女噴飛亡！轎車駕駛納涼滑手機　警揪「兒替酒駕父頂罪」

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記者徐愷昕／嘉義報導

嘉義新港鄉大潭村大潭164線23公里處7月27日發生一起死亡車禍！一名男子駕駛黑色轎車與小貨車發生碰撞，造成小貨車翻覆，車上黃姓女駕駛噴飛車外慘死。警方到場時發現黑色轎車男子無外傷，加上有民眾拍到自稱駕駛的男子車禍後在路旁乘涼滑手機，認為案情不單純，經進一步調查才發現，原來是蘇姓男子酒駕上路，事故發生後擔心被抓，才趕緊叫兒子來幫忙頂替，對此，檢方目前已將蘇男向法院聲請羈押禁見獲准。

▲▼嘉義死亡車禍。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義新港鄉大潭村大潭164線23公里處7月27日發生一起死亡車禍。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義死亡車禍。（圖／翻攝臉書《民雄在地大小事》）

初步調查，56歲黃姓女駕駛7月27日清晨準備到大潭村買肥料，孰料，當她從產業道路右轉往164線民雄往新港方向23公里處時，卻與直行的蘇姓男子發生碰撞，猛烈撞擊下導致小貨車當場翻覆，黃女噴飛路中慘死，而蘇男及車上2名乘客皆未受傷。

警消人員獲報立刻出動，趕抵現場時發現零件散落一地，黑色轎車車頭幾乎全毀，而貨車則是翻覆路旁，車頂變形、幾乎爛成廢鐵，場面怵目驚心。

肇事的蘇男向警方供稱，自己正要去開店，行經該路段時，因反應不及與黃女駕駛的貨車撞上。不過警方事後調閱路口監視器畫面卻發現，蘇男案發當日穿著白衣開車上路，但自稱駕駛的男子，卻是身穿黑色上衣，察覺有異，再加上有路過民眾拍到該名男子於事故現場乘涼滑手機，遂傳喚蘇等4名嫌疑人到案說明。

▲▼嘉義死亡車禍。（圖／翻攝臉書《民雄在地大小事》）

▲嘉義7月27日發生一起死亡車禍，有民眾於地方臉書社團表示，案發當下看到黑色轎車駕駛在一旁滑手機。（圖／翻攝臉書《民雄在地大小事》）

經嘉義地檢調查，4名嫌疑人皆坦承，46歲蘇男酒後開車上路，意外發生當下深怕惹事，才趕緊叫20歲的兒子出面幫忙頂替，而檢方得知實情後，認為蘇男雖坦承部分犯行，然其所涉犯刑法第185條之3第2項酒後駕車致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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