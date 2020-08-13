印尼台商命案　家屬氣炸2點抗議：警方調查誤導辦案！

文／中央社記者石秀娟雅加達13日專電

印尼許姓台商7月底遭殺害，包括主嫌等4名嫌犯落網，另5名嫌犯在逃。印尼警方今天帶媒體前往殺害及棄屍地點重建現場。家屬認為警方誤導辦案方向，被害人的人格亦遭污衊。

▲大雅加達都會警察局（Kapolda Metro Jaya）警察長納納．蘇迦納（Nana Sujana）12日召開記者會宣布破案指出，主嫌是許姓台商的女秘書。（圖／記者張君豪翻攝）

對於警方的調查，家屬今天發表兩點聲明嚴重抗議。首先，嫌犯所言未經採證，警方即對外公佈，有誤導辦案方向與幫助嫌犯脫罪降低刑責之疑。第二，嫌犯所言嚴重污衊被害人人格，企圖製造許姓台商平時生活紊亂與實際情況完全悖離。

許姓台商7月24日在印尼西爪哇勿加西縣（Bekasi）芝卡朗（Cikarang）的家中遭殺害後棄屍附近梳邦（Subang）縣的河中。大雅加達都會警察局（Kapolda Metro Jaya）警察長納納．蘇迦納（Nana Sujana）12日召開記者會宣布破案指出，主嫌是許姓台商的女秘書，簡稱SS。

根據警方12日的新聞稿，SS在去年2月開始與部分嫌犯策劃殺害許姓台商，她的動機是因她懷了許姓台商的孩子，希望他負責，他卻給她約1000萬至2000萬之間的印尼盾（約新台幣2萬元至4萬元）要她墮胎，她對此很傷心。

新聞稿指出，SS去年4月先策劃找巫師對許姓台商下巫術未果。今年6月簡稱FI的嫌犯聯絡SS，表示可以找人對許姓台商下手，代價是1.5億元印尼盾（約新台幣30萬元），SS同意並先支付部分金額。之後，嫌犯們密集策劃謀殺行動，包括如何進入被害人的家中殺害他等。

納納．蘇迦納也在記者會指出，根據主嫌SS的說法，她認為許姓台商喜歡上他家裡的佣人，也準備要把在她名下的資產，轉到佣人的名下，她對此感到嫉妒。

家屬今天發表嚴重抗議，警方引述嫌犯所言，指許姓台商與SS有男女之情，又扯出與佣人有染，導致印尼及台灣媒體報導偏頗，造成家屬二次傷害。