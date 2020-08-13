民宅搭建溫室種大麻　桃警當場查獲8株活體與設施

▲桃園市警局上週才成立的毒品查緝中心「中壢查緝組」，12日在轄區查獲高姓男子在住家和室搭建溫室栽種活體大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局上週成立的毒品查緝中心「中壢查緝組」，12日會同刑事局在中壢區民宅查緝民宅栽種大麻案，在桃園地檢署指揮下持搜索票在中壢區民宅搜查發現，高姓男子在和室搭建小型溫室栽種8株活體大麻，現場起出種子、大麻成品1盒、培植皿、烘乾與光罩等設施，高男坦承栽種大麻，相關栽種知識均取自網路，否認有販賣情事，警方偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

▲「中壢查緝組」12日查獲高姓男子在住家和室搭建2座小型溫室栽種大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢查緝組指出，日前中壢警分局接獲線報，轄區內疑有買賣種植大麻案，中壢毒品查緝組會同刑事局偵二大隊第一隊與中福派出所組成專案小組，並報請桃檢指揮偵辦，12日清晨7時許在中壢區英士三街民宅埋伏，8時20分持搜索票進入40歲高姓男子住處搜索。

▲桃園市警局毒品查緝中心「中壢查緝組」，12日查獲高姓男子在住家和室搭建溫室栽種活體大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組在高男住處和室查獲2座以活動室衣櫥搭建的小型溫室，溫室內有8株活體大麻盆栽，另有大麻種子27顆、大麻成品1盒、培植、研磨、光照與烘乾設施、溫室度控制器與吸食器等證物；高姓男子坦承栽種大麻但否認有犯曼情事，其中一座溫室栽種大麻栽種活株大麻，另一溫室則正準備培養種植，相關栽種大麻知識皆在網路上觀看國外影片學習試種，大麻種子則是在自家栽培，沒有販售行為。

▲桃園市警局毒品查緝中心「中壢查緝組」，12日查獲高姓男子栽種大麻，起出相關設施等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，毒品製造與販賣對社會治安影響甚鉅，中壢查緝組成立後首度破獲重大毒品案件，警方將持續擴大追查種子來源與大麻等毒品流向，以避免流入市面，戕害市民身心健康。

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