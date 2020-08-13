影／「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

記者張君豪／台北報導

新北市汐止區13日清晨，發生一起警車因攔停闖紅燈騎士後，連續遭後方機車追撞情事；當時汐止警分局長安派出所警員進行巡邏，發現有騎士違規闖紅燈，警方立刻將騎士攔停盤查，結果警車停放在路邊不到一分鐘，就遭後方機車連續追撞，共造成3輛機車前後撞成一團，所幸兩名追撞騎士經檢視均為擦傷，另名女騎士則未受傷，這起離奇追撞意外，汐止警分局強調會依規定處理。

▲汐止警車攔停一闖紅燈騎士，未料立刻被三輛機車連續追撞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警車攔停一闖紅燈騎士，未料立刻被三輛機車連續追撞。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：長安派出所員警執行勤務時，發現有機車騎士闖紅燈違規，警車將該違規騎士攔停並控制現場時，巡邏車遭後方為機車追撞，首先是廖姓男子（26歲）駕駛普重機車，先追撞前方由潘男駕駛（53歲）駕駛普重機車，隨即又碰撞正在執行勤務中的巡邏車。

▲汐止警車攔停一闖紅燈騎士，未料立刻被三輛機車連續追撞。（圖／記者張君豪翻攝）

之後後方第3輛由李姓女子（22歲）駕駛重機車剎車不及也撞到前方兩輛倒地機車，事故發生後，員警立即協助現場就醫及疏導交通，事故造成潘男與廖男手腳擦挫傷、李女及員警酒測值為0。

警方表示：依據「道路交通安全規則」第113條，警備車於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受限制，本案員警執勤攔停正盤查違規人時，警備車有開啟警示燈示警，但隨即遭機車追撞事故，執勤員警隨即協助救護傷患及疏導，經警方認定並無違失，警方也呼籲民眾騎車須注意前方車行狀況，並保持合理車速才能避免類似追撞車禍發生。

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