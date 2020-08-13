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「碎裂的臉還留著驚嚇」衛生局女墜樓　媽媽手寫信曝光：女兒妳在哪

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文／中央社記者黃旭昇新北13日電

新北市衛生局林姓女職員墜樓案，死者媽媽寫給女兒的信今天曝光，信中充滿愛與不捨，字字揪心讓網友催淚。林女家人也在今天記者會直播中，期盼檢察官實現承諾盡全力查明真相。

▲▼勵馨基金會「不要再有下一個用死揭露真相」記者會 基金會執行長王玥好 家屬代表。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落，而她生前曾在臉書揭露真相，讓家屬悲慟不已。（圖／記者屠惠剛攝）

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新北市府衛生局職員林女7月3日深夜墜樓死亡前，在臉書（Facebook）貼千字文披露曾遭某物理治療所前執行長廖姓男子性侵害、暴力對待，並說「你用強暴， 謊言，暴力，背叛毀了我的人生」。面對各種壓力，決定「願用這條命，讓真相浮出檯面。」 事發後，始終保持沉默的林女家人今天發聲，哥哥與堂姐今天在勵馨基金會執行長王玥好、律師簡大為陪同下，在臉書粉專「沒發聲不代表沒發生」直播記者會 ，陳述這段期間來的悲痛心情，籲請司法全力查辦，還 家人與妹妹一個公道。

▲▼勵馨基金會「不要再有下一個用死揭露真相」記者會 基金會執行長王玥好 家屬代表。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼勵馨基金會今召開記者會，家屬代表曝光死者媽媽寫給女兒的信。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼勵馨基金會「不要再有下一個用死揭露真相」記者會 基金會執行長王玥好 家屬代表。（圖／記者屠惠剛攝）

勵馨基金會執行長王玥好表示，「權勢關係下的性暴力」對被害人帶來更嚴重的傷害，且不利於被害人求助，權勢性侵應被司法及社會大眾更嚴格的評價，對性侵被害人才有正義可言。 粉專也公布林媽媽於7月18日告別式前一星期，7月 11日悲傷寫下給女兒的一封信。這也是林女母親首度對外發聲，吐露痛失女兒的內心世界。

媽媽在筆記本以原子筆手寫的信共526字，臉書並張貼媽媽寫信的照片與文字，滿是母親的苦痛與思念，畫面感動許多網友。信中寫著「我的女兒呀，妳在哪裡呢？為什麼都沒回來看媽媽？回想那天深夜趕到北部，看到瘦弱的妳幾乎粉身碎骨，碎裂的臉上還留著驚嚇。我完全不敢相信，為什麼用這麼慘裂的方式離開世界？到底是多大的痛苦，讓妳連死都不怕？」媽媽並心疼女兒接二連三收到官司傳喚及媒體記者的詢問，「妳一定嚇壞了吧！媽媽好心疼，為什麼妳要獨自承受著這麼大的痛苦？」以往無話不說的母女，如今只能透過文字不捨女兒為何將苦往心裡藏。

警方表示，已於7月31日以妨害性自主罪嫌，將廖男移送新北檢偵辦。已婚的廖男於檢警約談並訊問前，曾聲明喊冤表示 ，與林女兩人是你情我願，絕無性侵。 媽媽信中則透露疑問，「那個人，說你們是兩情相悅，但他根本不是你的菜呀！如果真的兩情相悅，為什麼從沒聽妳幸福的說過呢？為什麼要打妳呢？」媽媽擔心女兒是為了保護家人，才被迫與廖男在一起。

信中表示，「這些疑問，檢察官告訴媽媽，他們一定會盡全力查辦！媽媽相信他們可以給我答案。」家屬相信檢警一定會履行承諾，還給他們一個真相。 媽媽說，對優秀孝順的女兒引以為榮，遺憾只有短 短30年的相處緣分，盼望來生再當母女。「但答應我，下一次，有事情一定要跟我說，好嗎？」真情流露的信引起網友極大迴響，有網友說「媽媽的心好痛，看到第二段就哭死了」。也有許多網友認為 ，每個女兒都是媽媽的心頭肉，盼望給予家屬安慰與鼓 勵，希望度過不可承受的悲傷。 

▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

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