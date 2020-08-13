「激戰小20歲女學生」78秒片瘋傳！高中男師喊冤：真心相愛　校方氣炸回應了

▲高中男師與小20歲的女學生恩愛影片，被女生的男性友人上傳到網路。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

近年隨著社會觀念開放，師生戀似乎越來越常見。近日網上瘋傳高中男老師與小20歲的女學生的78秒恩愛影片，2人「小狗式」一前一後大膽自拍。對此校方表示，老師的行為屬於低級趣味，有違師德，將進一步開會處置。

影片外流後，男生被起底是鎮江市實驗高級中學的康姓老師，而女生則是小他20多歲的女學生。不過鎮江市教育局人事處的工作人員表示，影片中的女學生（目前24歲）已經畢業，與涉事教師的師德師風並無關係。女學生家長則在群組發聲，希望大家不要再傳播。

另外，康姓老師也在網上回應，「本人離異，於2020年初跟女當事人經過一段時間了解後，建立戀愛關係，並逐漸取得雙方家庭認可，從戀愛關係正往下一步發展。」他表示，已經報警處理，若再有不實謠言，將交給司法處理。

至於影片如何流出的，警方表示，女學生的25歲潘姓前男友在手機發現影片後極為不滿，因此將不雅片散播出去，人已經到警局自首，案件進一步調查中。

儘管如此，仍有家長擔憂老師不適任。對此校方也作出回應，學校認為，該教師拍攝不雅影片，屬於低級趣味，違背社會公序良俗，有違教師師德，嚴重損害教師形象。學校黨委、校長室迅速召開專題會議，經研究作出初步處理決定。

校方表示，先將男老師立即調離教學一線崗位，並責令其作出深刻檢查；待公安部門調查定性之後，依據相關規定，做出進一步處理。學校高度重視師德師風建設，對於違反師德師風問題堅持「零容忍」態度，一經查實，堅決處理，絕不姑息。

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