上網報名學人際關係　妙齡女險遭騙54000

圖、文／CTWANT

高雄市一名27歲蘇姓女子前天得知網站有一門教人「如何改善人際關係」熱門課程很夯，因怕課程額滿，急著至銀行匯款5萬4000元台幣，銀行人員察覺有異通報警方，警方趕抵銀行查知，蘇女所使用的網站繁體簡體字參雜，要先入會再匯款才能參加課程，研判是詐騙手法，及時勸阻，蘇女才打消匯款念頭。

新興分局前金分駐所巡佐丁福龍、警員黃俊杰日前天上午11時許，接獲前金區中正四路上的銀行行員通報，表示一名女子臨櫃欲匯款至境外帳戶，疑似遭到詐騙，警方獲報後立即趕往現場瞭解。

警方到達銀行後，發現蘇姓女子（27歲）一邊操作手機，一邊急欲將款項匯出，隨即趨前詢問蘇女匯款緣由，得知蘇女平時以打工為生，想進一步提升人際關係，是否能找到好工作。

蘇女告知警方，她日前透過網友推薦，得知網站上有一門教人如何提升人際關係的課程很夯，需匯款報名才能夠上網聽課，因深怕報名截止或額滿，於是到銀行打算匯款人民幣12800元，（約台幣5萬4000元)至網站所指定的中國帳戶。

警方查看蘇女所說的網站中的資訊，發現簡體字與繁體字參雜，再進一步查詢該網站的公司資訊，發現該公司是需要先加入會員，再將報名費用匯入指定帳戶才能參加相關課程，種種疑點令警方研判是常見的詐騙手法。

警方告知蘇女款項一匯至境外帳戶就無法追回了，蘇女恍然大悟，打消匯款念頭，及時阻止一場騙局。

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