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遭陸媒點名要小心！神祕「宜蘭153旅部隊」意外曝光...網諷：很懂哦

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陸媒特地點名宜蘭153部隊要小心，結果傳出該部隊是我國陸軍新訓中心。（圖／翻攝畫面）

▲陸媒特地點名宜蘭153部隊要小心，結果傳出該部隊是我國陸軍新訓中心。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

大陸解放軍第一艘075型兩棲攻擊艦5日首度進行海試，就有陸媒報導該艦的首要作戰目標就是對台進行登陸作戰，甚至點名「宜蘭153旅」要小心，但消息傳到台灣後，就有網友看到部隊番號時笑彎了腰，留言諷刺「寫了這麼多，只敢對新訓單位叫囂？」

根據大陸媒體《觀察者》報導指出，075型兩棲攻擊艦類似航空母艦，會同時帶動海、空兵艦載運輸直升機部隊的快速擴充，之後解放軍在台灣以東洋面發起合成營級的機降登陸作戰和合成旅級的兩棲登陸作戰，不再需要「精心策劃」，而可以像「東風洗地」般，成為台海局勢中對手不得不考慮的「新常態」，其中，報導中甚至點名「宜蘭153旅部隊」，表示「隨著075走向成熟，對於宜蘭153旅來講，不是什麼好消息」。

▲▼ 大陸解放軍075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝　環球時報）

▲大陸首艘自主研發的075型兩棲攻擊艦，已開始進行海上試航。（圖／翻攝　環球時報）

報導曝光後，075型兩棲攻擊艦的戰力的確引起不少人的關注，但是吸引更多人注意的，就是那特別被點名的「宜蘭153旅」，不少網友都在猜測，到底是何種神級部隊被陸媒如此特別點名？

結果，有熟悉兵籍部隊番號的網友就出面解釋，「宜蘭153旅」就是大家耳熟能詳的「宜蘭金六結」，是我國陸軍其中一個新兵訓練中心，就有不少網友留言表示，「吹了半天，結果只敢挑個新訓旅叫囂？」、「打新訓旅，很懂哦」、「沒試過金六結打掃的威力嗎」、「情蒐好一點好嗎？那是新訓中心」、「原來對岸已經淪落到，要用最新的東西對付新訓單位啊？」甚至有網友諷刺「登陸宜蘭，然後大軍北上塞在國五？」

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