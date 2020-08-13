愛心企業加保汽機車第三人責任險　玉井波麗士大人揪感心

▲德慧螺絲工業董事長陳金得，為保障玉井分局員警執勤安全，另幫玉井分局警用汽機車加保第三人責任險，讓員警執勤更安心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

德慧螺絲工業股份有限公司董事長陳金得，為保障玉井分局員警執勤安全，讓員警安心值勤，除市警局投保2020年警用汽車保險外，於7月16日起另幫玉井波麗士們加保第三人責任險，讓員警執勤更安心。

這次投保總數量警用汽車25輛，警用機車59台，共計84輛警用汽、機車；總投保金額新台幣97425元；投保類型為第三人傷害責任險新台幣100萬元、第三人財損責任險新台幣10萬元、駕駛人傷害險新台幣200萬元、住院日額新台幣2000元，由玉井分局長楊青垂代表接受，並8月13日回贈感謝狀，感謝他的善行義舉。

陳金得先生表示，警察係人民的保母，以維持社會治安及交通為己任，另一方面，每位波麗士大人也是家庭的支柱，他希望為玉井分局84輛警用汽機車加保第三人責任險，能讓員警執勤時無後顧之憂，工作及家庭能同時兼顧。

玉井分局長楊青垂表示，警察勤務日夜顛倒，24小時不眠不休，長期處在精神緊繃狀態，這次結合陳先生經營的企業資源，傾全力努力照護每位員警的安全與健康，盼同仁能持續保持高度的工作熱情，讓市民安居樂業，「做的更好，讓人民過得更好」。

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