企業捐贈圖書除菌機助「夏日閱讀趴」安心防疫　黃偉哲：閱讀更安心！

▲台南市立圖書館8日父親節於圖書館前榕樹廣場舉辦「夏日閱讀趴」，市長黃偉哲也親身參與陪伴市民，一起度過充滿書香氣息的父親節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為了讓民眾體驗閱讀的樂趣，台南市立圖書館8日父親節於圖書館前榕樹廣場舉辦「夏日閱讀趴」，市長黃偉哲也親身參與陪伴市民，一起度過充滿書香氣息的父親節，同時頒發感謝狀予捐贈圖書除菌機的熱心企業與機構，感謝協力防疫，讓閱讀更安心。



台南市長黃偉哲打趣說，人常講晚到要喝三杯，他則是要讀三本書，但開卷有益還是非常高興能夠參與夏日閱讀趴，黃偉哲認為在疫情期間很多人都必須宅在家減少公共空間活動，因此能夠在滅菌機照顧的空間靜下心來閱讀是非常幸福的，希望學生在暑假期間多念點課外書對學習有很多助益，南市府也希望延續、擴大舉辦這麼好的活動，黃偉哲同時感謝各企業的捐贈以及議會的幫忙，期許閱讀趴越來越盛大，讓台南市的閱讀活動做得更好。





「夏日閱讀趴」活動內容包含好書與文具展、音樂表演、餐飲市集、闖關活動與蝶古巴特、似顏繪、絹印手作體驗等，邀請民眾一起安心讀、快樂讀、漫漫讀、交換讀；活動現場還有好禮大放送，圖書優惠75折起，憑自助借書收據，可參加閱讀闖關趣活動，免費兌換手作體驗，還有經濟部標準檢驗局台南分局以標章拼圖、有獎問答方式贈送宣導小禮，歡迎民眾前來互動參與。



8日正是父親節，被問及父親節想要的禮物，身兼老爸角色的市長黃偉哲喊話，想要刮鬍刀也想要吃大餐！若沒有空的話，今天的便當也要像大餐一樣好吃。市議員陳怡珍、李啟維也到場同樂，祝福市民佳節愉快。



文化局長葉澤山表示，一年一度的好書交換活動考量疫情後改為常態辦理，台南共有40所圖書館常設好書交換區，由民眾自助換書以分散人流、簡化換書流程，為鼓勵民眾參與，台南市立圖書館7月加碼推出「換好書抽好禮」活動，其中購書抵用券可以於「夏日閱讀趴」活動現場使用。





公私協力堅實防疫，市長黃偉哲積極向各界募集圖書除菌機，獲台灣星堡保全、名曜聯合會計師事務所、南台彩藝印刷公司、瑞峰建材公司及中華強友文教協會等企業共捐贈8台圖書除菌機，台南市目前共有26間圖書館設有圖書除菌機，供民眾消毒圖書，黃偉哲頒發感謝狀親自致謝各捐贈單位與市府共同打造安心閱讀的環境。

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