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汽機車太吵注意了！超過標準用「聲音照相」開罰　最快10月上路

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▲台南市環保局辦理高噪音車輛科技執法，及環警監聯合稽查示範活動，市長黃偉哲親臨現場操作檢測儀器，為市民居住安寧把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局辦理高噪音車輛科技執法。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

不少汽機車主會將自己的愛車改裝再上路，但轟隆噪音時常讓民眾受不了。環保署表示將參考測速照相，推「超音照相」，只要行駛中的汽機車噪音超過標準就會自動偵測，直接將1800元至3600元罰單寄到民眾手中，最快今年10月上路。

環保署空保處科長謝仁碩說明，現行做法是抓到會先通知車主到指定地點檢查是否有高噪音疑慮，但被通知到的部分車者事先一定會把高噪音設備裝置調整為正常狀況，導致常常通知到檢都符合標準，檢查完又改回較吵的狀態。

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根據環保署統計，近2、3年民眾陳情噪音問題非常多，85%都在道路速限50公里以下道路，通常是在住家附近。謝仁碩表示，因此參考現行測速照相，希望能更有效率改善噪音，利用科技推出「超音照相機」，結合車牌辨識和噪音機資訊，先針對市區道路優先管制，速限50公里道路，不能超過86分貝，速限50到70公里路段，不能超過90分貝，只要汽機車行駛中超過以上標準，就會被拍下開罰。

▲台南市環保局祭出科技執法，使用「車牌辨識系統」結合「噪音監測儀」，過濾篩選可疑車輛，即通知到檢至改善完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市祭出科技執法，用「車牌辨識系統」結合「噪音監測儀」，過濾篩選可疑車輛。（圖／記者林悅翻攝）

謝仁碩表示，全國噪音檢舉有70％都在六都，又以台北市和新北市最多，未來修法通過，將裁罰1800元到3600元，已開了第一次「使用中機動車輛噪音管制辦法」修正草案研商會議，若後續順利，最快今年10月就會上路。

另外，屆時各縣市照相設備經費部分，謝仁碩表示，各地方政府有些是有自己預算，現在執行超速照相也是各市採購使用，由於這是有感施政相信都會很支持，環保署未來不排除爭取前瞻預算協助。

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