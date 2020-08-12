影／驚悚畫面曝！台南21歲女騎士左轉遭撞飛重摔　頭部重創送醫開刀搶救中

記者林悅／台南報導

台南市永康區大灣路與大灣路1090巷口，8月11日下午發生一起汽機車車禍，39歲李姓男子駕車行經該處時，與21歲陳姓女子所騎機車相撞，陳女當場被撞飛重摔落地，經送成大醫院救治，惟因醫部重創，開刀住院治療中，李男、陳女酒測值為0，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲台南市永康區大灣路與大灣路1090巷口，發生一起汽機車車禍，李姓男子駕車行經該處時，與陳姓女子所騎機車相撞，陳女當場被撞飛重摔落地，送成大醫院救治。（圖／民眾提供，下同）

台南市永康分局指出，39歲李姓男子，8月11日下午5時38分許，駕駛自小客車沿永康區大灣路內側車道由東向西直行時，適與沿大灣路西向東自機車道左轉大灣路1090巷，由21歲陳女所駕駛機車發生碰撞而肇事，陳女頭部撞擊車前玻璃，當場被撞飛重摔落地，頭部重創及身體多處擦挫傷，由救護車送往成大醫院，頭部手術開刀住院治療中。

台南市永康分局據報派員前往管制交通，並進行勘查測繪蒐證，李男酒測值為0.0mg/L，陳女經抽血檢測換算酒測值為0.00mg/L。警方初步研判肇事原因疑為陳女轉彎車未讓直行車，李男的肇因尚待釐清，詳細肇事原因仍待交通分隊調查釐清中。

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