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「聲音照相」罰太吵汽機車！儀器準確度、背景音干擾遭疑　環保署回應了

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▲台南市環保局祭出科技執法，使用「車牌辨識系統」結合「噪音監測儀」，過濾篩選可疑車輛，即通知到檢至改善完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局祭出科技執法，使用「車牌辨識系統」結合「噪音監測儀」。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署將修法參考測速照相，推「超音照相」，只要行駛中的汽機車噪音超過標準就會自動偵測，直接將1800元至3600元罰單寄到民眾手中，最快今年10月上路。消息一出引來民眾正反兩面意見，環保署今（12日）聲明，這是基於「抓吵」的精神，只要車主無「不當操作駕駛或不當改裝」，就不會有超標被罰疑慮。

網友們留言討論熱烈，大部分都支持說「超讚！」、「ㄧ堆人的人生成就只剩拔消音器而已，根本沒考慮別人感受，吵死人」、「太好了」，有人還說「同意，有些騎機車真的改的太大聲，從旁邊開過去還以為發生什麼事了」。但部分人認為「又要搶錢」、「很同意噪音是很擾民沒錯，但噪音法規不一致也很擾民，請問原廠車出廠也是依這標準驗嗎」、「每台車原廠噪音值本來就不同，到底以什麼為基準？」，和「大馬路吵雜的因素那麼多，之前就有原廠車被拍，覺得半夜使用會比較合理」。

請繼續往下閱讀...

▲ 飆仔無所遁形！新北科技執法再強化 擴增車辨及噪音偵測設備。（圖／新北市環保局提供）

▲ 飆仔無所遁形，新北科技執法再強化，擴增車辨及噪音偵測設備。（圖／新北市環保局提供）

環保署說明，採用類似車輛測速照相原理，新增聲音照相科技執法措施，未來可讓地方環保單位加強管制高噪音車輛，減少民怨發生。另外針對近期各界關切本次新增措施是否影響民眾行駛道路權益、儀器準確度及是否易遭環境背景噪音干擾等問題聲明以下3點：

1、基於「抓吵」的精神，只要車主無「不當操作駕駛或不當改裝」，就不會有超標被罰疑慮。

2、聲音照相科技執法設備皆需經過第三方認證並校正，符合規範始得做為裁處執法工具。

3、聲音照相執法程序，包含背景噪音監測與修正流程，妥適排除背景噪音影響。

▲ 飆仔無所遁形！新北科技執法再強化 擴增車辨及噪音偵測設備。（圖／新北市環保局提供）

▲ 環保署表示聲音照相只「抓吵」。（圖／新北市環保局提供）

環保署表示，為擬定未來管制音量值，也分析近年全台陳情案件，主要集中於鄰近民眾住宅的市區道路，其道路速限係介於30~70 km/h之路段（其中低於道路速限50 km/h約佔84%），並彙整近年各廠牌車輛審驗測試數據，其中，在全油門狀態下，50 km/h速度時皆未超過86分貝；50 km/h<至≦70km/h時未超過90分貝，故依不同道路速限訂定：「道路速限≦50 km/h及50 km/h<道路速限≦70km/h分別為86與90分貝」。

環保署強調，這是基於「抓吵」的精神，只要車主無「不當操作駕駛或不當改裝」，就不會有超標被罰疑慮。修法草案預告期間至今年9月4日止，各界都提供相關意見，審慎評估修正草案內容。

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