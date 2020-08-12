影／雲林虎尾中元祭推出遊行、光雕、划拳賽　張麗善扮演觀音宣傳

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾中元祭是南台灣最大普渡祭典活動，虎尾七大普渡區由「街仔普」開始，在路中擺上供桌，將豐盛的祭品擺上桌款待「好兄弟」，為了讓供桌上的祭品看起來更豐盛，更有設置「看桌」的祭祀擺設，虎尾鎮公所今年安排一系列活動搭配祭典及晚會，讓民眾、遊客透過創新的「中元祭典」看見不樣的虎尾。

▲雲林縣長張麗善扮演觀音、虎尾鎮長丁學忠扮演孫悟空，邀請遊客透過深度旅遊體驗感受在地文化生活。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今（12）日虎尾鎮公所舉辦中元祭宣傳記者會，由雲林縣長張麗善扮演觀音、虎尾鎮長丁學忠扮演孫悟空、工務課長扮演沙悟淨、政風室主任劉景鴻扮演唐三藏、鎮代主席林嘉弘扮演反派腳色牛魔王，Cosplay組成「降妖者聯盟」代言，邀請遊客透過深度旅遊體驗感受在地文化生活，刷新對中元祭活動三觀。

虎尾鎮公所舉辦的中元文化祭活動，將從8月19日起跑的攝影比賽，邀請遊客到訪拍出專屬虎尾的味道；8月22日有張語噥、婁峻碩、李千娜的「虎尾情人遇見愛演唱會」；8月29日虎尾中元驚嚇之城的「百鬼夜襲鬼妝遊行派對」；8月29日至9月2日撼動視覺聽覺感受的「光雕燈光秀」；8月31日至9月2日台灣拳王爭霸的「划拳大賽」，一系列精彩活動自8月19日接連展開至9月2日中元節。

虎尾鎮長丁學忠表示，虎尾今年的中元節特別不一樣，除了有傳統的七大普渡區普渡題材內容包羅萬象以外，還有各式各樣展現虎尾小鎮特色的活動，希望能夠讓來體驗的民眾更加了解虎尾的地方特色及節慶文化，並且讓大家更加認識虎尾鎮，歡迎大大小小朋友七月半一起來虎尾中元文化祭同樂。

縣長張麗善表示，虎尾鎮每年都很用心舉辦中元普渡活動，今年鎮公所與鎮民代表會發揮創意，規劃一系列別出心裁的活動，雖然內容輕鬆活潑，但虔誠禮敬好兄弟的心意不變，從8月19日起到9月2日止，活動精彩且驚喜連連，希望透過中元文化祭，打響虎尾鎮的名號，帶動雲林的觀光發展。

另外，虎尾鎮公所政風室主任劉璟鴻也將於8月29日活動扮裝遊行中，打扮成唐三藏，遇機進行反貪、廉潔誠信宣導，並發放宣導品，希冀藉由「虎尾中元文化祭」活動，在農曆七月之際，共同鬼化「廉」篇，加強反貪腐觀念，並敦促公務員依法執行公務，營造廉潔城市，增公益之效益。

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