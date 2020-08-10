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雲林縣三條崙海水浴沉寂多年　海洋音樂祭湧入2萬多遊客

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣三條崙海水浴場超過60年以上歷史，欠缺經費年久失修沈寂10餘年。雲林縣政府文化觀光處為重現四湖鄉三條崙海水浴場榮景，規畫「雲林海洋音樂祭」系列活動，在炎炎夏日讓民眾High一夏，大人小孩玩得不亦樂乎，今年4天活動吸引3萬人次遊客參與，為雲林縣帶來上千萬商機。

▲雲林縣政府文化觀光處為重現四湖鄉三條崙海水浴場榮景，規畫「雲林海洋音樂祭」系列活動，在炎炎夏日讓民眾High一夏，大人小孩玩得不亦樂乎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府文化觀光處為重現四湖鄉三條崙海水浴場榮景，規畫「雲林海洋音樂祭」系列活動，在炎炎夏日讓民眾High一夏，大人小孩玩得不亦樂乎。（圖／記者蔡佩旻攝）

三條崙海水浴場保留原始防風林林貌、生態豐富，可做為露營、度假園地，早年國內遊樂區不多，每年暑假期間，海水浴場擠滿戲水消暑的人潮，附近海鮮餐廳及攤販林立，不輸隔壁嘉義縣東石、布袋漁港觀光遊客，但因大環境改變繁華漸褪，沉寂多年。

▲雲林縣政府文化觀光處為重現四湖鄉三條崙海水浴場榮景，規畫「雲林海洋音樂祭」系列活動，在炎炎夏日讓民眾High一夏，大人小孩玩得不亦樂乎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林海洋音樂祭」4天周末假日遊客湧入，讓三條崙海水浴場找回昔日風華。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府與交通部雲嘉南濱海國家風景區管理處、林務局、四湖鄉公所，近年來共同整建三條崙海水浴場，讓哈水浴場煥然一新，雲林縣政府文化觀光處在三條崙海水浴場舉辦「2020雲林海洋音樂祭」活動，有「海灘狂歡音樂趴」，一開始以「挽袖淨灘」、「免廢市集」、「音樂表演團體」及「雲林市集」等，現場還有烤山豬、洋香瓜啤酒、黑麥汁供參加遊客免費品嘗，4天周末假日，讓三條崙海水浴場找回昔日風華，遊客重溫早年在海水浴場戲水的回憶。

▲雲林縣政府文化觀光處為重現四湖鄉三條崙海水浴場榮景，規畫「雲林海洋音樂祭」系列活動，在炎炎夏日讓民眾High一夏，大人小孩玩得不亦樂乎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林海洋音樂祭」現場還有烤山豬、洋香瓜啤酒、黑麥汁供參加遊客免費品嘗。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣文化觀光處表示，海洋音樂祭音樂派對請來眾多樂團帶動現場氣氛，吸引很多年輕人聞風而來同樂，還有親水區、戲沙區，也讓家庭親子同遊，活動期間來自全國各地遊客有3萬人次，蒞臨三條崙海水浴場參加海洋音樂祭外，也到其他景點參觀體驗雲林海岸之美，初估為雲林縣帶動上千萬商機。

▲雲林縣政府文化觀光處為重現四湖鄉三條崙海水浴場榮景，規畫「雲林海洋音樂祭」系列活動，在炎炎夏日讓民眾High一夏，大人小孩玩得不亦樂乎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林海洋音樂祭」音樂派對請來眾多樂團帶動現場氣氛，吸引很多年輕人聞風而來同樂。（圖／記者蔡佩旻攝）

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