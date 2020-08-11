國內7千人等腎移植　虎尾若瑟醫院趣味宣導器官捐贈

▲宣導活動以行動劇、遊戲互動方式以取代傳統講座，將生命教育及器官捐贈做連結，增加民眾對於器官捐贈的意願性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

目前全國等待器官移植約有近萬人，其中等待移植腎臟有7000多人。雲林縣虎尾天主教若瑟醫院與新動整合國際行銷公司合作，11日於若瑟醫院辦理「捨&得─機會升等」器官捐贈宣導活動，藉以提升民眾對於器官捐贈認識，透過器捐宣導團以寓教於樂、活潑逗趣行動劇演出，讓民眾對於器官捐贈有正向觀念。

今日一早器官捐贈吉祥物「小麥貝兒公仔」到門診區作暖場宣傳，活動中邀請若瑟醫院副院長王俊能醫師參與，王俊能副院長致詞時表示，器官捐贈是展現大愛的行為，在生命即將消逝前將有用的器官捐贈幫助別人，不論是個人或家屬都是需要很大的勇氣，值得我們佩服與肯定。

宣導活動以行動劇、遊戲互動方式以取代傳統講座，將生命教育及器官捐贈做連結，增加民眾對於器官捐贈的意願性。王副院長指出除宣導活動外，針對醫療從業人員辦理繼續教育訓練，特聘台中榮民總醫院腎臟內科鍾牧圻醫師擔任講師，說明器官勸募法規與流程，以利醫師、護理師及社工師發現潛在捐贈者時，除增進專業能力外，亦協助病人完成大愛心願。

去年全國器官捐贈者有300多人，器捐宣導活動專案經理張菡芝說，國人多數長輩都有死後要留全屍觀念，器捐推動不容易，這幾年經過宣導，加上年輕人接受度較高，因此20多歲到60多歲這年齡層是宣導活動重點對象。張菡芝表示，器捐沒有年齡限制，國人有80多歲器捐者，在台灣全身器官只有子宮不屬捐贈器官，其他心、肺、肝、腸都可捐，另眼角膜、皮膚及手臂也可以捐。

若瑟醫院說明，自2012年起若瑟醫院與台中榮民總醫院簽署「器官捐贈勸募合作醫院」策略聯盟，將針對醫療技術交流、器官勸募作業經驗交換、資源共享及研究開發進行合作，以促進雲林縣器官捐贈風氣、增加器官捐贈來源、縮短等候器官時間、提高捐贈者意願。多年努力以來，器官捐贈同意書的簽署人次逐年上升，更於2016年至2019年榮獲推廣簽署器官捐贈績優單位，成效卓著備受雲林縣衛生局之肯定。



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