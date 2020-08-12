防親中派大輸？港立法會推遲一年　民運人士：憂不會再選舉

▲香港立法會今年選舉推遲一年，民主派解讀是怕建制派大輸。（圖／香港立法會）

記者任以芳／北京── 香港報導

香港第七屆立法會今年九月份的選舉，大陸人大常委會昨11日全票通過推遲一年後舉行。香港民主派解讀，因疫情延後是「擔心建制派會選輸。」《ETtoday新聞雲》訪問前香港青年新政召集人梁頌恆表示，「很明顯就是政治考慮，現在香港人有不同看法，也人認為先防疫，也有一派擔心可能以後香港不會有選舉。」

香港特首林鄭月娥上個月底宣佈，受新冠肺炎疫情影響，原定今年9月6日舉行的立法會選舉延期到明年9月5日。當時，林鄭月娥形容，這是抗疫7個月以來「最艱難的決定」。十多天後，大陸全國人大常委會昨11日表決通過，香港立法會全體議員繼續延任，直到明年第7屆立法會任期開始為止，這也代表被取消參選下屆立法會議員資格的現任議員也能如期延任。

▲香港立法會今年選舉推遲一年後，部分港民運人士擔心不會再有選舉。（圖／香港立法會）

港府決定推遲立法會選舉引用的是《緊急情況規例條例》（《緊急法》），雖然是依法行事，梁頌恆指出，「港府做法直接跳過民意，最近有很多人積極幫民主派助選，都很期待九月的立法會選舉，如今因疫情延期，很多人擔心取消第一次是否取消第二次？」

按照法規香港立法會議員任期就是四年，梁頌恆分析，「北京這次決定順勢讓第六屆的立法會議員多做一年，某種程度上，反倒是給民主派一個好機會，有更多時間醞釀準備，明年實現35+過半席次。」

▲2019年香港區議員選舉，民主派大勝。（資料圖／路透）

另外，香港立法會選舉延期，香港民主派解讀成是擔心「建制派會選輸。」不願具名的香港資深媒體人接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「香港的抗爭運動最期望兩次選舉，一個是去年區議會選舉，結果親中的建制派大敗。再來就是今年的立法會選舉，即使有比例制，民眾還是希望透過選票表達意願。」

如今，香港疫情還是很緊張，「限聚令」也十分嚴格，整個氣氛處於壓抑狀態，大多數香港市民還是希望觀望國安法後續效應，是否改善社會氛圍，以及等待疫情趕緊過去，恢復正常生活。