全版廣告挺香港！　陳其邁競選文宣改版：高雄撐香港、民主撐自由

▲陳其邁力挺「高雄撐香港、民主撐自由」。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）



實習記者李佩弦／台北報導

香港警方10日依違反國安法、涉嫌勾結外國勢力、串謀詐騙等罪嫌，大動作拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，消息一出，香港人民爆買《蘋果日報》表達聲援支持。對此，高雄市長候選人陳其邁12日於臉書上表示，「高雄撐香港、民主撐自由」，並將預排好的選前活動宣傳報紙稿，轉為聲援香港的宣告。

陳其邁直說，「高雄撐香港、民主撐自由」，這兩天的香港非常令人不安且氣憤，雖然都早已能預見，但卻比我們想像來得更快、更措手不及。即便選舉行程忙碌，仍抓緊空檔拿起手機，關心事件的最新發展，並與香港朋友在社群媒體上呼籲與呼喊，表達支持香港民主。

陳其邁提到，上個週日前往捷運美麗島站，跟著環保團體一起為他們的訴求發聲，想著40年前也有一群民主鬥士，為了爭取基本人權與民主自由，創辦雜誌並走上街頭，因而深陷囹圄，卻也因此開啟了台灣民主改革的大門。

陳其邁接著說，時至今日仍無法想像這樣的情景，還會在眼前發生。「總該為這些香港的朋友們做些什麼吧！」和競選團隊的幹部們討論後，決定將本來就預排好的選前活動宣傳報紙稿，轉為聲援香港的宣告。

陳其邁強調，要告訴所有企圖用威權手段鎮壓民主自由與人權的政權，「人民的力量，越是打壓，將遭受越強烈的反抗」，唯有在台灣持續地實踐民主的價值，正是此時聲援香港、並正告香港政府與中國政權最強而有力的宣示。

貼文中可看到陳其邁以實際行動，在香港紙媒上刊登了聲援廣告，大大的印著「KH撐HK」、「用台灣的民主，撐香港的自由」的字樣，並在下方署名「蘋果讀者陳其邁」。

網友也聲援回應，「感謝邁邁撐蘋果撐香港！」、「台灣人要珍惜屬於我們的自由！不要等像香港一樣時才後悔莫及！」、「台灣這麼自由，要好好珍惜」。