激似孫芸芸！花200中15億威力彩「得主身分曝光」…命理專家：老天給她更多責任

▲威力彩終結47連槓，兩注分別開在台北、南投。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者郭世賢、戴若涵／台中報導

威力彩日前終結連47期槓龜紀錄！31.2億頭獎2注均分，獎落台北市大安區與南投縣竹山鎮，平均一人可分得15.6億元。有鄉民爆料，其中一注是台新銀行的員工合資包牌，另外一注得獎者則是一名來自台中的L姓小姐，平時積極社會公益，得獎後讓命理師都忍不住稱，「是老天爺給她的福報」！

威力彩7月27日終結史上最長47槓，31.2億的頭獎由兩注均分，各分得15億6,247萬元，扣稅後實得12.5億，也創下單注獎金史上第8高的紀錄。7月30日有鄉民就在PTT上爆料，落在台北市大安區的大獎，疑似是台新銀行10名員工集體包牌，員工年紀都不到40歲，得知中獎後全員提出離職，掀起網友討論。對此，台新銀行則回應，「純屬網友虛構」，事隔一日又爆出集資包牌的其中一名員工不願意和其他合資者平分獎金，打算一人獨吞，讓其他人不滿準備提告。

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▲南投竹山紫南宮旁的彩券行也開出頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

至於另外一注頭獎則是落在南投縣竹山鎮「大運發商行」，葉姓老闆表示，接獲台彩公司消息店內開出頭獎後，實在是很高興，商家距離紫南宮只有5、60公尺左右，平時就有很多香客拜拜完來購買彩券，開出頭獎前，由於買氣太旺、包牌的人特別多，根本沒空去注意到底是誰買的，開獎前也沒有出現任何徵兆。

針對這名神秘的幸運得主，命理師楊登嵙指出，該注頭獎是由一名住在台中長相激似名媛孫芸芸的L姓小姐獲得，當日是到紫南宮拜拜，經過彩券行順手買了兩張，L小姐曾經在長照中心擔任護理長，對長輩十分有耐心、愛心，也積極社會公益，讓他忍不住直言，「或許是因為L小姐她平常熱心社會公益，常做善事，老天爺給她的福報更好、更多」！

楊登嵙也提醒，人一生該賺多少錢都有定數，如果突然發了一筆橫財，表示老天要賦予你更多責任，要多幫助社會弱勢者，否則「德不配位」，會有不好後果。

▲紫南宮旁也開出一注頭獎，有知情者表示，頭獎得主是一名激似孫芸芸的L小姐。（圖／記者謝孟儒攝）

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