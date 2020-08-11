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E奶屁蛋妹「砲房狂睡人夫60次」！鬧掰討分手費：1次9千…最美正宮反擊結局曝

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▲屁蛋妹反擊正宮。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

▲屁蛋妹(右)介入人妻家庭，雙方互告上法庭，最後最美正宮(左)與她和解，她也對正宮撤告誹謗。（圖／翻攝自屁蛋妹IG）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名李姓人妻2019年發現丈夫出軌前MP魔幻力量主唱嘎嘎的緋聞女友「屁蛋妹」，對方還囂張在社群軟體上嗆聲「老公最愛的大咪咪」、「人老珠黃」，讓正宮崩潰看精神科，怒向屁蛋妹求償，法院審理後判屁蛋妹應賠償正宮45萬元，但事後2人和解收場。屁蛋妹也反告正宮誹謗，但日前已撤告。

正宮主張，屁蛋妹2018年12月間因經營的服飾店認識老公，2人進而交往、同居在新店租屋處，還多次共赴摩鐵激戰，發生性行為超過60次，同時屁蛋妹還在網路上PO出與老公撫摸胸部的親暱照片。老公姦情曝光後，則在2019年2月12日發文坦承，與屁蛋妹有不正常男女關係，「對不起老婆」。

除此之外，正宮發現，屁蛋妹2019年2月11日曾向老公表示，「你知道我分手費怎麼算的嗎？你X我一次9000，我很客氣只算60天」，同年月23日又要求老公傳自慰片給屁蛋妹看，讓她生活變調，身心飽受痛苦與打擊，需要去精神科看診，決定向屁蛋妹求償60萬元精神撫慰金。

對此，E奶屁蛋妹則辯稱，她完全不知道人夫已婚，是人夫主動示好，表現出暖男形象，反控正宮在網路上言語霸凌、辱罵又抹黑，否認有跟人夫發生性行為。但法官勘驗雙方對話、屁蛋妹臉書PO文等事證後，不採信她的說詞，判她應賠償正宮45萬元。

▲▼警察騎車載女友。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

▲屁蛋妹結束不倫戀後，搭上帥氣警員，小倆口先前曾因騎巡邏車上路引起風波，警員還曾陪同屁蛋妹現身法庭。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

由於過程中正宮受屁蛋妹在臉書、IG上PO文刺激，「好悲慘的婚姻，…，不要開自己玩笑了阿姨＃老公最愛的大咪咪」、「如果妳老公真的像妳口中說的這麼愛妳，你們在一起6年，會因為一個出現不到2個月的女生，然後就拚了命的想趕快和妳離婚」、「人老珠黃」等語，怒不可遏也在臉書上發文攻擊屁蛋妹。

正宮與小三隔空交火，怒罵對方，「睡一次9000唉唷54萬妳當妳(公雞頭小圖)啊」、「人人都能上妳」等語。為此，屁蛋妹氣炸提告正宮誹謗、公然侮辱、妨害名譽等，2人在基隆地檢署碰面時，更是情敵會面格外眼紅，當場打成一團，正宮一度被跋扈的屁蛋妹按在地上打，場面相當混亂。

人夫將與屁蛋妹一同合租「砲房」等事全向妻子坦承，並承諾與屁蛋妹斷絕關係回歸家庭。正宮想起這段過去，曾吐露心聲，「或許我該感謝屁蛋妹，走過這段，我們夫妻倆的感情更好了」。7月24日最美正宮與屁蛋妹和解，屁蛋妹則在3天後撤回對正宮的誹謗告訴，整起事件終於落幕。

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