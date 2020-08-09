搭遊覽車被摸胸猥褻！國中妹崩潰訴：不服從他會體罰…嘉義狼師判決出爐

▲嘉義縣一名黃姓中學老師接連猥褻女學生，近日法院判決出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／嘉義報導

嘉義縣一名黃姓國中生物老師，竟利用指導樂旗隊學生的機會，對其中1名女生甜甜（化名）接連猥褻行為，不僅趁2人共乘遊覽車時伸手摸女學生私處，更曾在一次音樂發表會中，強拉甜甜的手摸自己下體。嘉義地院近日審結，判這名狼師有期徒刑15月，其中5月得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

在嘉義縣某國中任職的黃姓男子，2017年起開始擔任國一女學生甜甜（化名）的生物老師，並兼任她所參加樂旗隊內的指導老師，不過這段期間黃男竟罔顧師生倫常，先後對甜甜做出各種猥褻行為。

黃師2018年12月間帶樂旗隊至高雄夢時代購物中心遊玩，當日他在遊覽車上與甜甜同坐，途中卻一時興起，趁甜甜睡著、不知抗拒之際，將手伸進她衣服內摸胸，又或者沿著褲子破洞設計處，伸手進去撫摸她大腿外側及隔著內褲撫摸私處。

另2019年2月26日，黃師帶領樂旗隊成員至嘉義市文化中心觀看一成果發表會時，他又色慾薰心，在與甜甜同坐觀眾席角落期間，伸手拉甜甜左手，隔著褲子讓她替自己撫摸下體。學校老師在其他同學告知下得知此事，遂趕緊向性別平等教育委員會提出檢舉，而甜甜也在家長陪同下前往警局報案，向黃師提告。

▲女學生控訴，會服從老師要求，是因為擔心若不照做，老師生氣會對她體罰。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

法庭上，黃師的辯護人拿出2人LINE對話紀錄，指出甜甜曾向老師傳送「愛你」、「想你」、「吃醋」等告白話語，甚至還曾在IG上貼出與黃師充滿笑容的合照，認為雙方相處有許多充滿戀人般的打鬧情節，與本案直指黃師猥褻一事，對照下來實在有違常情。

嘉義地院審理時甜甜表示，「老師把我當成小情人，平常都叫我寶貝，對我很好」、「我服從老師的要求，是因為我怕不服從，老師會生氣，他會對我體罰」等語。

法官認為，黃男有相當社會生活經驗，身為老師本應保護學生，且他明知甜甜心智發展還未健全，性自主判斷能力也未成熟，竟還趁她睡著亂摸、猥褻，行為已嚴重違背善良風俗，也對社會產生負面影響，審結依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處有期徒刑10月；又依犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻之行為罪，處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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