「北市40%老人三倍券綁敬老卡」　柯文哲：犧牲15%民調換來的

▲柯文哲出席《WHATs NEXT！5G超元年》數位行動產業高峰會致詞。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲12日出席第五屆《WHATs NEXT！5G超元年》數位行動產業高峰會，他在致詞時表示，北市有40%老人選擇將三倍券綁定敬老卡，他笑說，當年取消重陽敬老金，強迫大家開始使用敬老卡，「是犧牲15%民調換來的」，到今天看出它的效果。

談到三倍券加碼政策，柯文哲說，北市有40%老人選擇敬老卡加值（綁定三倍券），其實這是很了不起成就，那時候領實體券87%，用其他電子支付不到13%，可是北市老人超過40%選擇用悠遊卡去加值，「所以當年取消重陽敬老金，那個（預算）移過去，強迫大家開始使用每個月480（點）那張卡（敬老卡），是犧牲15%民調換來的，唉」，到今天看出它的效果。

柯文哲進一步指出，北市有40%以上長者，扣掉將近10幾％從來沒有去領，像是因為臥病在床等原因從來沒有去用的長者，算起來這樣比例更高，他認為，長者開始願意用悠遊卡消費，是很大社會革命。

至於為什麼選定高中學生卡加碼？柯文哲指出，因為大學不是他管的，小學生要無現金交易不太容易，大概25%的高中生悠遊付、悠遊卡「一卡一付」，市府補助500元悠遊卡公司補助500吸引他們綁定；他發現北市不同學校使用三倍券綁定悠遊付百分比有明顯差距，明星學校真的比較高，排名比較低的學校真的比較低。

柯文哲說，看到數字以後，就啟動北一女計畫，三個月時間，讓北一女成為無現金交易的環境，從點餐一直到自動販賣機等，如火如荼進行，下個月開學後，北一女就完全無現金交易，繳電費、班費等費用，全部用悠遊付，希望北一女成功後，推廣到全台北，再到全台灣。