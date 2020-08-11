動滋券4中3！幫老婆領券失敗...原因超母湯「事情大條了」　網洗版上香

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友之前全家抽動滋券4中3，擺脫藝Fun券槓龜的怨氣，結果前幾天他幫老婆領券時，怎麼弄都失敗，而原因超母湯，更能一秒惹怒太座大人，大票鄉民在被戳笑的同時，也紛紛洗版上香，直呼「沒救了，一路好走！」

男網友7日在PTT娓娓道來，他們家動滋券抽中3張，前一天他領完2張雙號後，當天又開心地去領最後一張單號的，沒想到怎麼弄都失敗，不願放棄的他下午又嘗試了一波，還是失敗收場。

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就在苦惱之際，男網友猛然想起前一周發生的糗事，由於信用卡新用戶綁振興券，可以回饋1000元刷卡金，所以他幫太座新辦了一張，當時老婆看到申請單，一臉不解地問「老公，你留的行動電話是誰的？」

而他全然沒意識到事情大條了，直回「蛤？當然留妳的阿？0938xxxxxx阿？」並拿出手機確認，怎料不看還好，一看瞬間發現留到初戀女朋友的電話，「當下感受到生命受到要脅的眼神，但實在太荒謬了，忍不住一直笑。」至於老婆則氣噗噗放話，「你這陣子別想碰我。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

時間拉回到領券現場，原po恍然大悟，立刻輸入「0938xxxxxx」，結果竟成功出現「請輸入確認簡訊」的字樣，這讓他不禁苦惱，「有些記憶太深刻也很麻煩！」

天兵舉動引發熱烈迴響，鄉民紛紛留言大呼，「讓我們一同緬懷這位先烈」、「桃園代表上香｜/」、「真的沒救...主機板跪好跪滿吧」、「幸好我已經忘記初戀女友的電話號碼了」、「彰化代表上香」、「我覺得命比500元重要」、「 說吧，要我們燒什麼給你」、「台南代表上香」。