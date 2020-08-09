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今夏最甜台南歸仁釋迦節登場　黃偉哲揪大家用三倍券讓歸仁釋迦賣到缺貨

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▲「2020歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲再次化身農產行銷達人，向大家推薦當季最符合節令的水果之一釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲再次化身農產行銷達人，向大家推薦當季最符合節令的水果之一釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020歸仁釋迦節」9日在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲再次化身農產行銷達人，向大家推薦當季最符合節令的水果之一釋迦，歸仁釋迦果肉多、綿密香Q、甜而不膩，且富含大量礦物質、維生素C及膳食纖維，是今夏值得推薦給國人的歸仁之寶。

▲「2020歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲再次化身農產行銷達人，向大家推薦當季最符合節令的水果之一釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農糧署南區分署長姚志旺、農業局長謝耀清、歸仁區長柳世雄、歸仁區農會總幹事翁淑雲、新化區長吳金喜、仁壽宮主委張玲宏、長安製麵董事長陳興隆、新豐高中校長楊榮仁、立委王定宇及市議員郭鴻儀、杜素吟、許又仁、鄭佳欣、吳禹寰等人皆到場共襄盛舉，向全國民眾推薦一定要來歸仁購買CP值超高的優質釋迦。

黃偉哲市長表示，歸仁釋迦是頂港有名聲，下港有出名，今年的釋迦節有很多精彩的活動，並且推出超多優惠，配合徠歸仁飯店推出許多好吃的釋迦料理，保證熱鬧一整天。另外，為了回應農民栽種釋迦的辛苦，歡迎大家使用三倍券用力地買、買到漲價、買到缺貨，一起來仁壽宮廟埕享用最香甜好吃的釋迦。

歸仁釋迦屬大目仔品種，種植面積約為60公頃，收成量約為1100公噸，為全市種植面積最大，也是西部種植面積最大，與台東釋迦分別在台灣東部、西部各享有盛名。歸仁釋迦品質優良，深受市場消費者喜愛，零售價每台斤單價50-80元以上，8月正逢盛產採收期，因此特地舉辦產業文化活動提升歸仁區釋迦的知名度，打造「歸仁釋迦」品牌，增加釋迦產業的行銷廣度。

▲「2020歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲再次化身農產行銷達人，向大家推薦當季最符合節令的水果之一釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）
活動由新豐高中帶來精彩的太鼓表演，並規劃5大亮點，「歸仁漫遊小旅行」、「釋迦農特產美食展售」、「歸仁釋寶盒」、「絹印DIY體驗」、「好釋花生趣味競賽」等，還有可愛的「釋迦Q寶」可提供民眾拍照打卡。

▲「2020歸仁釋迦節」在歸仁區仁壽宮廟埕熱鬧登場，台南市長黃偉哲再次化身農產行銷達人，向大家推薦當季最符合節令的水果之一釋迦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清指出，徠．歸仁飯店以釋迦入菜，推出「歸仁釋寶盒創意餐盒」，售價80元，活動當天限量300份，並贈送釋迦50元抵用劵1張和釋迦文創提袋，非常超值。此外，限額的歸仁漫遊小旅行，每人299元，網路報名相當踴躍已經額滿，當天在仁壽宮前搭漫遊小巴，從台南最新打卡景點－戀夏嘉年華(萬國通路觀光工廠)開始，經釋迦園採果樂，到七甲花卉園區，結合食農教育和產業活動，讓遊客享受一趟釋迦產業之旅。歡迎民眾持抵用劵和三倍劵到「釋迦農特產美食展售」市集消費，踴躍購買優質的歸仁釋迦，送禮自用兩相宜。

更多活動相關資訊請至「歸仁釋迦節」臉書專頁(https://www.facebook.com/sugarapple.gueiren)或歸仁區公所網站(https://gueiren.tainan.gov.tw/)查詢，或逕洽歸仁區農會推廣部(06-2302101#212)。

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