　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

化身一日漁夫！體驗餵「貢寮鮑」吃龍鬚菜　食魚教育一日遊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遊客可化身一日漁夫，拿餵菜的塑膠管，親身感受養殖達人每次餵菜所要承受的衝擊力。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲遊客可化身一日漁夫，拿餵菜的塑膠管，親身感受養殖達人每次餵菜所要承受的衝擊力。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

許多人對貢寮印象多偏向於觀潮戲水，但現在還可以參加食魚教育小旅行，民眾凡是參加活動，並前往貢寮鮑養殖場，就能聽到養殖達人解說「貢寮鮑」的由來，而且除了可以親身體驗如何照顧貢寮鮑，還可以親手烹製貢寮鮑料理。此外，農業局也呼籲民眾，消費時可多使用農遊券或振興三倍券，帶動地方經濟。

貢寮鮑是指新北市貢寮區所養殖的「九孔」及「鮑魚」，因為飼養在大自然環境中的潮間帶，且在養殖過程中都沒有使用任何藥物，只餵牠們吃龍鬚菜、海帶等天然海藻，所以貢寮鮑的味道才會最鮮美。

請繼續往下閱讀...

為了讓更多民眾認識貢寮鮑養殖產業，貢寮鮑養殖達人李勝興特地開發了「貢寮鮑食魚教育小旅行」的行程，活動除了會介紹許多有關貢寮鮑的知識外，民眾還能進行貢寮鮑餵菜體驗，化身為一日漁夫，從餵菜開始，就可親身感受漁夫的細心照料，進而了解養殖業的辛苦。

▲▼遊客可親自體驗炙燒貢寮鮑。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲遊客可親自體驗炙燒貢寮鮑料理。（圖／翻攝自新北市政府官網）

李勝興也提到，他會以潮間帶養殖池旁的小魚塭作為模擬，並以潮間帶養殖池作為展示，讓遊客無需下海潛水，光透過介紹就能清楚吸收這方面專業知識。

農業局局長李玟表示，貢寮區是鮑養殖產業最主要的所在地，這裡除了有天然的養殖環境，還有養殖達人們的細心照顧和政府的定期抽驗把關，因此，貢寮鮑成為新北市最安心美味的食材。

遊客不只可以體驗親手製作貢寮鮑料理的樂趣，還可一邊看著壯麗的山海風景，一邊品嚐自己親手做的貢寮鮑美食。民眾也不妨到新北市東北角海岸走走，為假期添增不少色彩，也增長自己的知識。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
米克拉颱風襲來　全台22縣市明「停班停課」懶人包一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漁業署「金鑑漁港」選拔　新北市府大力推薦石門「富基漁港」

疫情衝擊九孔鮑1.7億年產值！漁業署：建議大陸鮑進口管制延至5月底

東森購物「防疫做公益」設地方農產專區　新北貢寮鮑上架！

米克拉緊貼北上！暴風圈穿金澎今晚「強風豪雨」最猛烈　3階段降雨曝

美台建立另一WHO？ 李淳：可能性不大，但台灣是關鍵角色

快訊／米克拉發胖！「暴風圈擴大40公里」將進入陸地　9縣市炸豪大雨

完整更新／全台11日「停班停課」懶人包一次看　米克拉颱風襲來

【英語多益通】美國「退出」WHO英文怎麼說？

網傳新莊新北大道淹水！他驚呼「秒成滑水道」　水利局回應了

鐵齒男到金門服役！被白煙包圍一往前就「幫開路」　下秒竟有黑影衝向他

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

米克拉緊貼北上！暴風圈穿金澎今晚「強風豪雨」最猛烈　3階段降雨曝

美台建立另一WHO？ 李淳：可能性不大，但台灣是關鍵角色

快訊／米克拉發胖！「暴風圈擴大40公里」將進入陸地　9縣市炸豪大雨

完整更新／全台11日「停班停課」懶人包一次看　米克拉颱風襲來

【英語多益通】美國「退出」WHO英文怎麼說？

網傳新莊新北大道淹水！他驚呼「秒成滑水道」　水利局回應了

鐵齒男到金門服役！被白煙包圍一往前就「幫開路」　下秒竟有黑影衝向他

米克拉打亂交通！澎湖、金門航線明午前取消　探索夢號1300人馬祖行改花蓮

守夜被丟石頭！坦克車發出「叩叩聲」走進看差點摔下山...真相毛炸

快訊／米克拉持續增強！金門縣府宣布「11日停班停課」

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

遭囚海洋世界10年！　2小白鯨終在冰島回到大海懷抱

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

男星結婚20年被爆「出軌美女演員」　疑牽手進飯店…經紀公司火速回應

迴光返照＝生命最後一搏！醫淚曝「極大反差」：又要看家屬一次次失去摯愛

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

遭珉娥指控是「旁觀者」！　雪炫被要求退出新戲《日與夜》…電視台回應了

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

7歲妹生前最愛！新竹麥當勞破例了

可能又有雙颱！米克拉最快今生成發海陸警　風雨時程出爐

颱風假有機會放？米克拉海陸警齊發　吳德榮說話了

米克拉今晚撲金、澎！一張表看放颱風假機率

快訊／大轉彎！澎湖宣布「今晚停班停課」

米克拉甩雨彈　雙北18縣市豪大雨特報

今年第6號颱風家門口生成！海陸警齊發

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

即／熱帶低壓家門口生成　雷雨彈灌全台

女性友約電影放鴿子！散場巧遇卻笑了

更多熱門

相關新聞

照養員餵食刻意「不讓動物看見」！

照養員餵食刻意「不讓動物看見」！

屏東科技大學保育類野生動物收容中心有1400多隻動物，食物需求量大，中心表示，食材也須變化以增加圈養動物的攝食豐富化外，「餵食」更是一門重要專業，並透露，其實餵食有20％是給食物，80％則是觀察動物，所以餵食不是大家想像的只是餵食這樣簡單。

今夏最甜台南歸仁釋迦節登場　

今夏最甜台南歸仁釋迦節登場　

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

全台好物嘉年華開跑　348家中小企業力挺數位三倍券

台中購物節現場將抽出百萬大獎

台中購物節現場將抽出百萬大獎

女嬰嘴唇發紫「胃裡全空」　保母過失致死起訴

女嬰嘴唇發紫「胃裡全空」　保母過失致死起訴

關鍵字：

東北角貢寮鮑漁夫農遊券李玟餵食三倍券李勝興

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面