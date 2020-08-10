化身一日漁夫！體驗餵「貢寮鮑」吃龍鬚菜　食魚教育一日遊

▲遊客可化身一日漁夫，拿餵菜的塑膠管，親身感受養殖達人每次餵菜所要承受的衝擊力。（圖／翻攝自新北市政府官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

許多人對貢寮印象多偏向於觀潮戲水，但現在還可以參加食魚教育小旅行，民眾凡是參加活動，並前往貢寮鮑養殖場，就能聽到養殖達人解說「貢寮鮑」的由來，而且除了可以親身體驗如何照顧貢寮鮑，還可以親手烹製貢寮鮑料理。此外，農業局也呼籲民眾，消費時可多使用農遊券或振興三倍券，帶動地方經濟。

貢寮鮑是指新北市貢寮區所養殖的「九孔」及「鮑魚」，因為飼養在大自然環境中的潮間帶，且在養殖過程中都沒有使用任何藥物，只餵牠們吃龍鬚菜、海帶等天然海藻，所以貢寮鮑的味道才會最鮮美。

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為了讓更多民眾認識貢寮鮑養殖產業，貢寮鮑養殖達人李勝興特地開發了「貢寮鮑食魚教育小旅行」的行程，活動除了會介紹許多有關貢寮鮑的知識外，民眾還能進行貢寮鮑餵菜體驗，化身為一日漁夫，從餵菜開始，就可親身感受漁夫的細心照料，進而了解養殖業的辛苦。

▲遊客可親自體驗炙燒貢寮鮑料理。（圖／翻攝自新北市政府官網）



李勝興也提到，他會以潮間帶養殖池旁的小魚塭作為模擬，並以潮間帶養殖池作為展示，讓遊客無需下海潛水，光透過介紹就能清楚吸收這方面專業知識。

農業局局長李玟表示，貢寮區是鮑養殖產業最主要的所在地，這裡除了有天然的養殖環境，還有養殖達人們的細心照顧和政府的定期抽驗把關，因此，貢寮鮑成為新北市最安心美味的食材。

遊客不只可以體驗親手製作貢寮鮑料理的樂趣，還可一邊看著壯麗的山海風景，一邊品嚐自己親手做的貢寮鮑美食。民眾也不妨到新北市東北角海岸走走，為假期添增不少色彩，也增長自己的知識。