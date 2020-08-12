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照亮每個角落！　花蓮市邀民眾用三倍券「認養路燈」

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▲花蓮市每盞路燈每年認養費用為1000元，現在也能使用三倍券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市每盞路燈每年認養費用為1000元，現在也能使用三倍券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所舉辦路燈認養活動，獲得市民支持，認養一盞一年費用為1000元，現在三倍券也可以使用，市長魏嘉賢邀請民眾，做功德發揮愛心，一起用三倍券照亮自己、照亮別人。

行政院推出振興三倍券，付1000元、變3000元，有人計畫將這筆錢用於購物，有人則想捐贈公益團體，有些人還在想著要怎麼使用，現在多了一項選擇，花蓮市公所推出的路燈認養，認養費也能使用三倍券喔！

▲花蓮市每盞路燈每年認養費用為1000元，現在也能使用三倍券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼市公所製作認捐者名牌，張貼於認捐者指定的燈桿上，表彰認熱心公益。

上半年景氣受到肺炎疫情影響，使得各行各業都有程度不一的損失，也讓不少愛心企業與熱心民眾在認養路燈上趨於保留。然而，路燈的電費及維護管養每年至少需要2400萬元的經費，對市公所預算是筆不小的負擔，有愛心人士挹注的經費，才能讓市公所有多的資源可以使用在更多的建設上。

▲花蓮市每盞路燈每年認養費用為1000元，現在也能使用三倍券。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所財政課長張秋惠表示，每盞路燈每年認養費用為1000元，認捐費用全年一次計收，認養人至花蓮市公所財政課辦理登記繳款，市公所會出具收據，供認捐者依稅法規定以列舉扣除額減免所得稅，歡迎民眾來響應。

此外，市公所將統一製作認捐者名牌，張貼於認捐者指定的燈桿上，表彰認捐者熱心公益，若認捐者未指定，由市公所擇定燈桿當貼。魏嘉賢市長鼓勵鄉親好朋友用手上的三倍券發光，照亮每個角落，把愛放大不只三倍。

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