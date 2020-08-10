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「銅板價」看展覽比小7咖啡還便宜！吳思瑤大怒20元門票「連三倍券都無法找零」

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▲▼ 「銅板價」看展覽比小7咖啡還便宜！吳思瑤用三倍券挺藝文大怒：強迫藝術家都是公益家（圖／Facebook／吳思瑤）

▲吳思瑤用三倍券挺藝文，認為許多公有文化場館的展覽長期都是「銅板價」相當不合理。（圖／Facebook／吳思瑤）

記者林育綾／台北報導

許多公立博物館、美術館的門票都是「銅板價」，而振興三倍券上路啟用後，民進黨立委吳思瑤為了用來看展挺藝文，對於台灣公有文化場館的門票「廉價」程度特別有感，怒發文表示「為什麼我們要容忍用銅板價看藝術？強迫藝術家都是公益家？」她舉例日前到當代藝術館門票一張40，4人湊才能用掉一張200元三倍券；而台博館看展門票只要20元，「看展覽比買杯小7咖啡還便宜，我真的看不下去了」。

吳思瑤9日在臉書PO文表示，面對這種藝文環境的怪誕「不吐不快」，她說明上週跟助理到台北當代藝術館欣賞黃海鳴老師策展、18組藝術家合作的「穿孔城市」特展，門票一張門票只要50元，4人剛好湊期用調一張最低面額200元的三倍券。

請繼續往下閱讀...

不只當代館，她又舉例台北市立美術館門票更只要30元 ，「之前連續2檔重量級藝術家回顧展，董陽孜、江賢二，民眾欣賞2位大師畢生創作的精華，一般票只要30元！優惠票15元！18歲以下全免費！」 

她說明，每一檔展覽都要耗費藝術家相當大的心力，籌備時間都以「年」為單位 ，但台灣的公立美術館門票卻是「銅板價」，除非揪人同行，否則連三倍券都無法找零。

▲▼ 「銅板價」看展覽比小7咖啡還便宜！吳思瑤用三倍券挺藝文大怒：強迫藝術家都是公益家（圖／Facebook／吳思瑤）

▲吳思瑤認為「銅板價看藝術」不合理，等於強迫藝術家都是公益家。（圖／Facebook／吳思瑤）

吳思瑤舉出其他國家、城市同等級的當代美術館來比較，以成人每人票價來說，日本東京都現代美術館1400元日幣，約新台幣395元；巴黎龐畢度美術館14歐元，約496元新台幣；紐約當代館MOMA 門票20美元，約新台幣595元；韓國國立當代藝術館4000韓元，約新台幣108元。

她再舉例台灣的私立美術館，雖然票價比起國際還是便宜，但比起公立館所收費都相對合理。例如奇美博物館門票200元、忠泰美術館票價100元；而華山文創園區、 松菸文創園區等私人售票展覽，門票往往也都是數百元起跳。

她質疑「用銅板價看展覽真的好嗎？」更直言台灣一直有個迷思，藝文場館要「免費」或「優惠」才能鼓勵藝文消費，「而政治人物就是帶頭剝削文化產業的始作俑者，首長或民代為討好選民，動輒加碼爭取將入館費用降價、回饋在地居民而樂此不疲。」提到近年來台灣表演藝術或許已建立起付費觀賞的習慣，但「視覺藝術扶植」還在落後國家的階段，思維仍待翻轉。

吳思瑤說，「我一直關切這樣的議題，但在台灣主張藝文場所門票調升，似乎是政治不正確的自殺行為，作為重視文化發展的國會議員，我還是要說該說的話，把藝術創作當作廉價品，想用銅板價看展覽，藝術家最好都是做公益， 台灣還要繼續這樣下去嗎？」

她認為，「公部門不願意建立合理的藝文消費市場機制，公立場館收費不如民間、更與國際脫節，又再拿已經貧瘠有限的文化預算（這些都是人民的納稅錢）來補助及扶養場館，這樣健康嗎？當美術館無法自立開源，策展、宣傳經費拮据， 藝術生態鏈的創作者、研究者、教育家，以及產業端的上中下游專業人員沒有合理的報酬， 形成無止盡的惡性循環，削弱藝文產業競爭力，如何提升我們的藝術國力？」

▲▼ 「銅板價」看展覽比小7咖啡還便宜！吳思瑤用三倍券挺藝文大怒：強迫藝術家都是公益家（圖／Facebook／吳思瑤）

▲吳思瑤感嘆「天下沒有白吃的午餐，台灣卻要免費的藝術？」（圖／Facebook／吳思瑤）

吳思瑤說，她與朋友昨日到台博館看 #高而潘建築珠玉展，南門館+小白宮2館可以連看2檔展覽，門票只要20元，「我們兩位只花40元，是真的連三倍券都無法找零了。看展覽比買杯小七咖啡還便宜，我真的看不下去了」。感嘆「天下沒有白吃的午餐，台灣卻要免費的藝術？藝文淪落至此，再這樣下去，再怎麼紓困也沒有用！」

網友看了PO文也紛紛留言表示「被CP值耽誤了的台灣」、「合理的價格才能支持好的場館與藝術家走更遠！支持」、「這篇不推不行！陋習陳年已久，早該通盤檢討。謝謝思瑤委員幫藝文界發聲！」但也有人說，「就算美術館不收銅板價，也不等於藝術家就不用做公益，美術館的收入也不會直接用到藝術家的創作補助上，這兩碼子事不要混在一起談比較好」。

至於公立文化藝術場館門票收費要定價多少才合理？吳思瑤回覆表示「其實要看場館不同，但初步100元應該合宜。」

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