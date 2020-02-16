「杜拜，我們來了！」高雄農產蜜棗、珍珠芭樂成功進軍中東

記者洪正達／高雄報導

高雄農業局積極拓展外市場，今年終於成功上架中東地區，農業局長吳芳銘及產地農會燕巢總幹事蕭富綿於當地15日下午在杜拜舉辦「高雄蜜棗、番石榴拓銷杜拜」推介活動，現場外交部駐杜拜辦事處楊司恭處長共襄盛舉，並由杜拜台貿中心王信雄主任邀請科威特網紅Abdul Kareem及當地民眾見證，由農業局輔導的農民及燕巢農會生產的蜜棗、珍珠芭樂銷售到杜拜，自即日起於零售通路Aswaaq supermarket上架販售。

▲高雄農產蜜棗、珍珠芭樂成功突破冷練技術進軍杜拜。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

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燕巢是全台最大的番石榴產地，每年運銷量均達1萬5000公噸以上，在總幹事蕭富綿催生下，燕巢區農會自創「燕之巢」品牌，只要掛上這個品牌的番石榴，批發價均比外縣市高出5元至10元，燕巢番石榴全台聞名，農會長年配合農業局開拓國際市場，將番石榴、棗子、西施柚等產品外銷至加拿大、香港、中國等地，成為全台番石榴內外銷指標。

農業局長吳芳銘指出，阿拉伯聯合大公國由阿布達比、杜拜、沙迦、阿吉曼、富吉拉、歐姆古、哈伊馬角七個酋長國組成的聯邦君主國，這裡農產業的結構主要仰賴進口，每年進口的水果產值高達20億美金，水果也大多沒有關稅，因此，高雄市持續耕耘阿拉伯聯合大公國及鄰近區域的市場。

吳芳銘強調，今年除高雄首選農產上架到杜拜超市販售，現場並提供燕巢芭樂及蜜棗試吃，許多民眾試吃後皆馬上購買，並表示希望能持續吃到高品質的台灣水果。除此高雄市政府更帶著高雄優質的農民團體前來參加杜拜「2020波灣國際食品展」，協助農民團體走向這個具有龐大商機的消費市場，未來將持續整合相關單位的能量，促進高雄農民及外銷業者的合作，透過提升外銷農產品的品質及冷鏈運輸技術，持續協助高雄農產走向世界。