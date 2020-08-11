鳳山圳溝遭人「砌牆阻水流」　水利局摸黑拆除！監工下場慘

▲高雄鳳山百甲圳在被發現遭人砌磚牆擋住水路。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

輕颱「米克拉」過境台灣，不過高雄鳳山百甲圳卻被當地里長發現圳內遭人砌牆堵住水流，水利局獲報後緊急派人摸黑拆除，讓水路恢復暢通，負責砌牆的蔡姓監工則被警方帶回調查後，依涉公共危險罪送辦，後續將通知其他在場工作人員及地主到案說明，以釐清案發經過。

水利局指出，百甲圳原先屬於農田水利會的灌溉溝渠，後續在當地居民的爭取下廢圳，並將原先的水道改以箱涵施作方式通過青年路，不過在2018年823水災後，地方人士又改變立場，因仍具排水功能，因此不同意廢圳作業，市府至今也尚未為此背書。

▲水利局派人緊急拆除後已恢復暢通。（圖／記者洪正達翻攝）

水利局也說，10日因米克拉快速生成，使得海陸警齊發，但百甲圳當地的文德里里長謝智華，因擔心颱風災情，在區里內到處巡視，當巡視到百甲圳時當場「傻眼」，約2公尺高的水路遭人砌牆堵住，當場通報警方及市府，所幸市府緊急派來怪手進行拆除，避免一場社區大淹水的危機，水利局也在後續要求地主限期改善。

鳳山分局表示，帶回的蔡姓監工偵訊後，涉犯《刑法》第180條「決水浸害他人所有物」，依公共危險罪嫌偵辦。