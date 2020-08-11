國軍支援口罩生產卻監守自盜　國防部4月起滿足每人「1天1片」

▲李姓中校、張姓上士涉偷6000片醫療口罩，最重恐怕得面臨無期徒刑。（圖／記者劉昌松攝、記者游宗樺攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市後備指揮部一名李姓中校與張姓上士利用職務之便，在今年2月國軍協助生產口罩時合力偷走6000片醫療口罩，遭台北地檢署檢察官向法院聲請羈押禁見。因應防疫需求，國防部在4月17日宣布，經向中央流行疫情指揮中心說明實需後，行政院政策決定，全數滿足國軍防疫及戰備需求，全軍每人每日1片，共18萬9,000片自4月18日開始配送。

對此，國防部發言人史順文11日受訪時表示，該名後備指揮部所屬李姓中校，是在今年2月支援擔任口罩製作督導官期間涉及相關案件，並由後備指揮部主動報請台北地檢署偵辦，後續將全力配合司法與檢調偵辦，並依照「刑懲併行」的原則給予嚴厲的處分，絕不寬貸。

後備指揮部也指出，台北市後備指揮部一名李姓中校，於今年2月支援擔任口罩製作督導官期間涉及盜取口罩，因涉嫌重大，經後備指揮部主動報請台北地檢署偵辦，目前仍在偵訊中。後備指揮部強調，後續將全力配合檢調追查外，並依照「刑懲併行」原則，予以重懲，絕不寬貸。

因應新冠肺炎疫情延燒，國防部自今年2月動員大量國軍投入口罩生產行列。國防部作計室聯戰處長林文皇當時表示，國軍依照中央疫情流行指揮中心指導，在不影響國軍遂行各項戰備任務前提之下，自今年2月3日即優先派遣動員的後輔幹部、後備指揮部官兵配合經濟部支援列管口罩廠商生產工作，全力支援到整個防疫任務結束為止。

林文皇當時說明，後備指揮部候補幹部與現役官兵的支援人力足夠，且後備指揮部仍保有後續支援能量，若後續人力需要增加，則由各作戰區地區支援指揮部之兵力派遣，「只要中央有任何防疫需求，我們全力滿足直到任務結束」。

隨後，國防部在4月17日表示，為確保國軍戰力完整，經向中央流行疫情指揮中心說明實需後，行政院政策決定，全數滿足國軍防疫及戰備需求，全軍每人每日1片，共18萬9,000片，所需相關預算全數由政府支應。

國防部指出，口罩將採梯次撥補，自18日起開始配送，將依照國軍補給系統，儘速配送至全軍各營區官兵手中，並持續撥補至疫情結束。

國防部強調，守住健康，就是守護國家安全，感謝社會各界對國軍官兵的支持與關心，國軍與全體國人站在一起，團結一心，共同完成防疫任務，確保戰力完整。

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