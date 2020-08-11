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凱特王妃首次戴口罩亮相！碎花圖案款價格親民　一曝光就完售

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凱特王妃在訪問UK Baby Basics時，首次亮相她的口罩穿搭，她戴著碎花棉質口罩搭配白色洋裝，展現優雅不失童趣的穿搭。

新冠肺炎疫情持續，口罩成為這幾個月的必備單品，從各種色彩的中衛口罩到各品牌接力推出特色口罩，包括凱特王妃Kate Middleton也利用各種口罩展現親和優雅風格。本周凱特王妃在訪問UK Baby Basics時，首次亮相她的口罩穿搭，她戴著碎花棉質口罩搭配白色洋裝，展現優雅不失童趣的穿搭，得體又巧妙呼應她拜訪的UK Baby Basics。

以行動支持英國當地品牌的凱特王妃Kate Middleton，這次選用的碎花圖案口罩也來自英國倫敦，是童裝品牌Amaia，提供孩童以及大人尺寸的口罩，讓媽媽和小孩可以互相搭配，而凱特王妃這款價格相對親民，售價15英鎊的可重複使用的碎花口罩，在曝光後也瞬間賣光，再度證明王妃帶貨實力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了口罩引起大家關注，凱特的白色洋裝也被眼尖的網友發現是舊衣，倡導永續環保、熱愛舊衣新搭的凱特王妃， 這次身上這件英國品牌Suzannah的白洋裝首次亮相是在七月底，她與威廉王子William Prince一同出席溫布頓網球錦標賽Wimbledon，當時她搭配黑色腰帶以及黑色尖頭高跟鞋，手提Alexander McQueen包，展現王妃的端裝形象。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這次拜訪UK Baby Basics（嬰兒銀行提供嬰兒必需品給有需要的家庭），凱特王妃Kate Middleton身穿相同洋裝，這回她換搭白色皮帶以及銀色亮片高跟鞋，配戴碎花口罩展現親和一面。探訪期間，凱特協助整理UK Baby Basics收到的捐贈物品，並和家長見面、聽他們的故事。

 而倫敦品牌Suzannah一直都是凱特最愛品牌之一，8日6號這天，凱特再度穿著Suzannah的洋裝拜訪老人養護所Shire Hall Care Home，這次她選擇淺藍色底的碎花洋裝，並再次戴碎花口罩Amaia，散發夏日浪漫風情。

※BY TIFFANY LEU

（完整文章請看VOGUE.com

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